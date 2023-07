¡Atención zona Sur! Terrible accidente y corte de tránsito

A pesar de que se ven a muchos menos vehículos en las calles debido al inicio de las vacaciones de inverno en Salta, hablamos de otra semana que comienza con un fuerte siniestro vial.

Ocurrió en el ingreso al barrio Santa Ana 1, sobre avenida Ex Combatientes de Malvinas. Un auto y una camioneta fueron los protagonistas y lo que habría sucedido es que el vehículo de mayor porte, habría pasado en rojo y embistió al auto.

El gol Trend blanco quedó completamente destrozado, con el neumático izquierdo totalmente doblado. Por su parte, la camioneta quedó con toda la parte frontal totalmente destrozada.

Según informó Multivisión Federal, por Lisandro de la Torre ingresaba el auto mientras que la camioneta circulaba por Avda. Ex Combatientes de Malvinas. Según lo relatado por el dueño del auto, él estaba cruzado en verde cuando la camioneta cruzó a gran velocidad y finalmente lo chocó.

El oficial de Tránsito Municipal a cargo informó por ese mismo medio que no hace falta que la gente de criminalística esté presente porque al no haber lesionados, no es necesario.

“Retiramos la camioneta porque no hay lesionados para despejar la calzada. Los dos conductores dieron negativo de alcoholemia”, indicó.