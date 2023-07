Acusado de abusar de su hijo fue absuelto por la duda y ahora quieren revincularlos

Un hombre absuelto por la duda en un juicio por un presunto abuso sexual en perjuicio de su hijo de 2 años de edad, solicitó la revinculación. La denuncia se realizó hace cinco años, por lo que el menor ya cumplió los 7 años. Su madre se niega a dar consentimiento, y hasta ahora no le mostraron la supuesta orden de revinculación.

La mujer sostuvo que la Asesoría de Incapaces Nº 2 de Metán intentó forzarla a aceptar ese proceso. Sin embargo, luego de consultar a una abogada, se opuso, ya que considera que hubo irregularidades en el enjuiciamiento y que no se tuvo una cuenta la pericia de una psicóloga del Ministerio Público Fiscal que señaló al progenitor con un perfil "pedófilo" y con "rasgos psicopáticos".

Después de 5 años de radicada la denuncia, se hizo el juicio el año pasado. El juez Ramón Haddad juzgó al progenitor acusado por abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia en perjuicio del hijo y lo absolvió por el beneficio de la duda.

La defensora de violencia familiar y de género del distrito Sur, Mónica Dahud, representó a la madre del niño en el juicio y solicitó 10 años de prisión para el acusado. El fiscal Gonzalo Gómez Amado en tanto, pidió la misma pena en los alegatos pero no cuestionó el veredicto en casación.

Después de la sentencia, la defensora de violencia familiar y de género Elena Sánchez Osadcia interpuso un recurso de casación señalando como pruebas del delito, el testimonio del niño en Cámara Gesell, la pericia realizada al niño, y las pericias psicológicas al acusado. Sin embargo, la presentación fue rechazada en el Tribunal de Impugnación por el juez Pablo Arancibia, quien consideró que las pruebas no eran suficientes.

En junio de este año la madre del niño fue notificada de que debía presentarse en la Asesoría de Incapaces Nº 2 a cargo de Karina Sing, donde le explicaron que el progenitor había solicitado la revinculación, y que había una "orden de Salta". También la notificaron para que fuera a una entrevista con la psicóloga Ana María Zenardo, quien le dijo que debía que ir "preparándolo" al niño, hablándole, "porque tenía que cumplir con la revinculación".

La madre sostuvo que fue revictimizada en esa entrevista, ya que la psicóloga le preguntó "de nuevo lo mismo" sobre lo que ya había declarado a la justicia, y en las pericias. "Me decía 'a vos te conviene hacer esto por las buenas. Primero vas a venir vos, después vos con el niño y después el niño se va a encontrar con el padre'", contó en Página 12.

La mujer expresó que no se siente tranquila con dejar al hijo con el progenitor porque en el juicio no fue absuelto de forma lisa y llana sino por la duda, y esto "no quiere decir que los hechos no han ocurrido". La denuncia fue hecha cuando el niño tenía 2 años y durante los cinco años que duró la causa penal hubo prohibición de contacto.