Bajan los casos de virus sincicial respiratorio, pero aumenta la curva por gripe

El país dejó atrás, en el último verano, a la sexta ola de coronavirus, cuando en enero se llegó a los 60.000 casos semanales. Hoy, la situación es muy distinta, con otras enfermedades en ascenso, mientras los expertos realizan la vigilancia epidemiológica necesaria para observar qué patógenos que preocupan a la población.

“Hoy el Covid- 19 no nos está dando dolores de cabeza”, expresó el Dr. Miguel Astudillo, jefe de Sala de Situación de Epidemiología de Salta, quien agregó que desde el inicio del año se registraron un total de 1385 casos, siendo detectados la última semana 51 casos.

Astudillo manifestó que “lo que está circulando es Omicrón” y aclaró que ningún caso reviste gravedad. “Tenemos 11 fallecidos en lo que va del año, todos pacientes ambulatorios, no hay pacientes con internación grave en este momento”, comentó.

Con respecto a la situación actual, destacó que la curva de contagios por virus sincicial respiratorio, cuyo promedio fue de 140 casos, entró en un descenso. No obstante, aclaró que hay más de 833 casos de muestras positivas, siendo el 88% de niños menores de 5 años. “Hoy la ocupación de camas está en un 80%”, agregó.

El pronóstico no es tan alentador para el virus de la gripe, que empezó a mostrar señales de alza. “La influenza A comenzó en la semana 15 con un pico que lo estamos teniendo ahora, esa curva está en ascenso, y tenemos hasta ahora 132 caos confirmados, con casi 40 casos en la última semana”, agregó.

“Estamos en la etapa de seguridad, es muy importante tratar de mantener medidas preventivas para que los casos no aumenten y no entremos en alerta” .

Por su parte, la Dra. Adriana Jure, jefa del Programa de Inmunizaciones, pidió completar el esquema de vacunación. “Se continúa la vacunación antigripal que es de calendario y que está destinada a la población en riesgo, insistimos que se completen los esquemas de vacunación, Salta tiene 70 mil adultos mayores ya vacunados”, dijo.

En la oportunidad, señaló que falta llegar a una cobertura mejor con los niños de 6 meses a 24, que deben recibir dos dosis y es la primera vez que se vacunan, como así también en las personas gestantes en cualquier momento del embarazo. “La vacunación en el embarazo no solo protege a la madre sino también al niño que va a recibir la vacuna recién a los 6 meses”.

Además, también pidió inocularse contra la tos convulsa. “En el recién nacido y en el menor de 6 meses es muy grave, por eso es importante que persona gestante después del 5to mes reciba la triple bacteriana celular, que no solo protege como la vieja vacuna del tétano, sino que protege de la tos convulsa, evitando las formas graves”

Si bien manifestó que el sincitial respiratorio no hay vacuna, aclaró que se puede evitar complicaciones, como, por ejemplo, con neumococo que es una bacteria que tiene vacuna para los niños y para los mayores de 65 años.

En relación a Covid, dijo que todas las personas mayores de 50 años deben recibir una vacuna de refuerzo cada 6 meses, al igual que los inmunocomprometidos severos y las personas gestantes que tienen mucho riesgo.

Para finalizar, Federico Mangione, ministro de Salud, pidió a la población no bajar los brazos. “Todavía no estamos libres de patologías, entre ellas, la parte respiratoria, sobre todo virus sincitial, tenemos un nivel de ocupación que ha reducido, pero hemos tenido 110 de ocupación con chicos muy graves, y tampoco no bajar los brazos con el dengue, por más que la curva haya bajado tenemos que trabajar fuertemente para el descacharrado”, concluyó.