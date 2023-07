Clásico e incidentes: Aplicarán el derecho de admisión a hinchas 'santos' identificados

Penoso fue el final del clásico salteño disputado el fin de semana cuando, a pocos minutos de finalizar el partido contra Gimnasia y Tiro, hinchas de Juventud Antoniana ocasionaron serios incidentes con efectivos policiales intentando entrar al campo de juego, ocasionando daños y personal lesionado.

En medio de las repercusiones del caso el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Domínguez, contó que por estas horas se lleva adelante un intenso trabajo para terminar de identificar a los responsables de los desmanes, pues hay muchos que ya saben quiénes son y contra quiénes aplicarán el derecho de admisión para un buen par de años.

Así lo dijo en la charla que mantuvo con FM Aries donde lamentó estos sucesos luego que otros partidos donde confluyeron ambas hinchadas pudieron desarrollarse sin mayores perjuicios. “Se hizo el primero, el segundo, hasta que pasó lo del domingo donde ocurrieron hechos de extrema gravedad, con el intento de irrupción de una mínima cantidad de espectadores y luego una intensa pelea con cascotes a la policía”, aseveró.

“La pregunta es ¿por qué quisieron ingresar a la fuerza, doblar el alambre?”

Dicho esto Domínguez precisó que por estas horas hay un intenso trabajo desde el Ministerio individualizando a los responsables, “a través de una labor muy minuciosa para no equivocarse de personas, para aplicar el derecho de admisión y para promover denuncias penales respectivas por los agentes policiales lesionados”.

Sobre la primera medida, anticipó que los identificados “no podrán entrar por unos cuantos años a la cancha, eso en base a la normativa dispuesta por las autoridades de la AFA, al primer grupo ya lo tenemos individualizado”. Con respecto al futuro de los partidos, si se disputarán con ambas hinchadas, el ministro dijo que “todavía no lo he hablado con la gente de fútbol pero apuesto a la cordura, a la madurez, destaco que el fútbol es pasión pero no puede llevar a hechos como éste”, concluyó.

“La policía también es un humano, también lo espera su familia en casa, a una suboficial un cascotazo le abrió la cabeza”