Tras los incidentes durante el partido de GYT y Juventud, se aplicará el derecho de admisión

El ministro de Seguridad de Salta Marcelo Domínguez habló con El Tribuno sobre los incidentes en el estadio Gigante del Norte: “Fui uno de los que se jugó entero por esta posibilidad de que los hinchas puedan ir de visitante. Hacía 10 años que esta chance no se daba, lo hice además para poder ayudar de alguna manera a los clubes que pasan por una situación económica que no es la mejor. Pusimos todo de nuestra parte, por eso me duele mucho lo que ocurrió el domingo, es un retroceso como sociedad, percibía que habíamos madurado que seríamos un ejemplo para el resto del país”.

Los incidentes ocurridos en el estadio Gigante del Norte dejaron como saldo 70 personas detenidas y 6 policías heridos, una de ellas es una mujer que recibió de lleno una piedra que le ocasionó politraumatismo craneano. “Los hinchas deben entender que el Policía es un ser humano, que tiene una familia atrás. Hablé con el esposo de Claudia del Milagro Ortiz y me puse a su entera disposición. Cuando esté mejor la iré a visitar. Hasta le pegaron a un perro, a Mataco, al que hirieron”.

Domínguez sabe de la pasión que mueve el fútbol porque él mismo fue miembro de una Comisión Directiva, y alguna vez estuvo en su rol de hincha: “La pasión no te puede llevar a ser irracional, a quererle hacer daño a otro ser humano. Estuve hasta las 3 de la mañana observando los videos y vamos a identificar a cada uno de los que ocasionaron los incidentes y le vamos a aplicar el derecho de admisión. No van a poder entrar por un buen tiempo a un estadio. Ese será mi granito de arena para erradicar en forma definitiva a los violentos de una cancha. Yo debo velar por la Seguridad de todos los hinchas no importa el color que sea su casaca”.

El ministro de Seguridad destacó la profesionalidad de la Policía: “Actuó con templanza y profesionalismo, sino todo podría haber terminado peor. Hicieron un trabajo estupendo. Yo siempre les pido que traten bien al hincha, que lo cuiden, pero el hincha también debe saber que detrás de un uniforme hay una persona como ellos a la que están esperando en su casa”.

Sobre la posibilidad de que los hinchas visitantes no concurran de acá en más a los estadios, Domínguez fue categórico: “No voy a tomar ninguna decisión en caliente, voy a escuchar a todos, me voy a reunir con la cúpula policial, y con todos aquellos que formamos parte de este organismo. También con los clubes. Hoy retrocedimos todo lo que habíamos avanzado”.

Domínguez indicó que la Policía dejó de usar los gases lacrimógenos en incidentes como los ocurridos en el estadio Gigante del Norte para evitar que los que nada tienen que ver puedan ser afectados, por eso quiero destacar el profesionalismo que todos los que estuvieron en la Seguridad del clásico”.

El ministro volvió a reflexionar que se “retrocedió” y que eso le “duele” porque lo que se decidió de tener las dos hinchas en las gradas era para darle un oxígeno económico a los clubes, pero que lamentablemente algunos hinchas no entienden el mensaje y terminan perjudicando a su institución. “Por eso hay que sacar a los violentos, erradicarlos de las canchas”.