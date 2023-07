“De aquí no te bajas”, un remisero habría intentado abusar de una pasajera en la zona sur

Una jovencita salteña relató en Twitter el dramático momento que habría vivido cuando intentaba volver a su casa en un remis. Según su relato, el chofer la habría llevado hasta un descampado de la zona sur, le habría acariciado la pierna y se habría negado a bajarla del vehículo cuando ella se lo pidió.

A través de un hilo de la red social del pajarito, la mujer contó que todo habría ocurrido a las 22:45 del lunes pasado cuando llamó a un móvil de la remisera San Cayetano para volver desde la casa de su prima hasta la suya.

“Le pido que vayamos bordeando el hiper Libertad y me dice "conozco un camino que es más corto" y yo, sabiendo que es un descampado le repito "lléveme por el costado del hiper que quiero ir por ruta" pero igual dobla y el camino comienza a oscurecer, cuando siento que me toca la pierna por el costado de su asiento le pido que me cobre y dice no, te voy a llevar hasta donde me dijiste" y yo insisto en pedirle que pare el auto, le digo que no me sentía cómoda que me cobre y me iba sola, alterado me dice que no va a abrir el auto y se detiene en plena oscuridad y me dice "de aquí no te bajas”, detalló.

1:30 de la mañana y aún no logro sacarme de la cabeza la situación que me tocó vivir... 22:45, llamo un remis de San Cayetano zona sudeste desde la casa de mi prima para que me traiga a la mía, le pido que vayamos bordeando el hiper Libertad y me dice "conozco un camino(sigue) — Ale💕 (@aleearepia) July 10, 2023

Seguidamente asegura que recibió una llamada, la cual atendió buscando que la persona que estaba del otro lado del celular supiera lo que estaba pasando. “Lo único que hice fue apretar la llamada ya llorando seguía pidiéndole al tipo que me abra la puerta que me quería ir y empujo la puerta y logro abrirla, no hice más que correr y pedirle a Álvaro que me ayude que tenía miedo”, expresó.

Continúa indicando que al escapar consiguió la ayuda de un chico, al que describe como “caído del cielo”, quien la acercó hasta la avenida Ex Combatientes de Malvinas y fue ahí donde se encontró con el hombre que la había llamado.

“Atravesamos Parque La Vega, me acompañó y llegó Álvaro. Llamo a la base y la operadora le dijo que levantaría un informe. ¿A qué voy con esto? Voy a que no se puede confiar ni siquiera en una remisera que se supone es seria... No logro sacarme la imagen de la cabeza del tipo tocándome la pierna y yendo por un descampado. Situaciones que no se las deseo a NADIE, creí que no iba a poder contarla”, concluyó.