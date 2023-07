Ante la falta de frío, comercios liquidan y adelantan ofertas de prendas de invierno

¿No es eso lo que todos nos preguntamos? ¿Dónde está el frío? Si bien la mañana de este jueves el cielo volvió a oscurecerse con el gris de las nubes, el fresco invernal es algo que se hizo desear con semanas de un calor primaveral en gran parte de la provincia, consecuencia del fenómeno meteorológico de “El Niño”.

Donde la escasez de bajas temperaturas está generando impacto es en los comercios, principalmente los de indumentaria. Ocurre que la gente no se está abrigando como otros años, no está renovando los abrigos del placard, por tanto las ventas no están siguiendo el ritmo de temporadas anteriores, haciendo que los descuentos y liquidaciones de temporada se adelanten.

Así lo determina un relevamiento del diario El Tribuno, indicando que por estos días los locales céntricos de la ciudad ya tienen promos 2x1, rebajas del 20% y 30%, algunas en pago de contado efectivo, otras con pagos hasta 3 y 6 cuotas sin interés. En cuanto a los precios, un camperón bajó $5000 costando $20.000 en promedio, mientras un acolchado se consigue a $7000 aproximadamente, mismo valor para un sweater, aunque poco para un jean que va de $16.000 a $30.000.

“No hemos tenido el frío que todos esperábamos para esta época. Nosotros ya empezamos con la liquidación de fin de temporada desde el primero de este mes en todas las secciones; serán hasta agotar stock y se extenderán durante agosto”, comentó Adrián Aracena, de la tienda Balbi, al matutino.

Por su parte Belén García, de la tienda de ropa ByDeep, también analizó el escenario de ventas: “Por el clima costó un poco que salga la ropa de invierno, la gente sigue buscando remeras, mangas cortas y todo eso, pero gracias al turismo pudimos levantar bastante la venta”.