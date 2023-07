"Salta es hermosa", dijeron los primeros turistas de la temporada

Salta vive a pleno la temporada de las vacaciones de invierno con gran actividad en todos los rincones de la provincia, con múltiples actividades pensadas para los visitantes, como ser la recepción de los primeros turistas de la temporada, quienes señalaron que siguen eligiéndonos como destino.

Así lo manifestó Gastón Tobares, el padre de una familia que fue agasajada en la Cuesta del Obispo a donde se trasladaron autoridades provinciales y municipales para recibirlos, declarándolos huéspedes de honor al mismo tiempo que los agasajaron con un acto que incluyó música y ricos sabores.

“Recién llegamos, estamos sorprendidos con la recepción, agradecidos con toda la gente”, manifestó el hombre en diálogo con el móvil de InformateSalta, que estuvo presente en el mirador del camino a Cachi, acompañando la bienvenida a los visitantes.

“Salta es hermosa, la recomiendo como destino turístico para toda la familia”, declaró el turista destacando que nuestra provincia “tiene unos paisajes maravillosos y gente súper amable”, rescató algunas de las cualidades o características que sobresalen como destino a nivel local.

“Es la segunda vez que venimos, siempre tenemos ganas de volver”