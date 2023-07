Bebé robada en Tartagal: sospechan de una mujer "de pelo corto y campera gris"

Hay conmoción en el norte de la provincia luego que unos padres denunciaron el robo de su beba recién nacida del interior del hospital de Tartagal, afirmando que salieron al baño, volvieron y se toparon con la sustracción de su hija en los minutos que se ausentaron de la habitación.

En medio de las repercusiones de este caso habló una paciente del hospital quien dijo que asistió al padre de la criatura cuando bajó desesperado al darse cuenta de su desaparición, contando que éste mencionó sus sospechas en torno a una mujer que habría divisado rondando las habitaciones durante la noche.

La testigo comentó al móvil de Multivisión Federal que estaba temprano en el hospital para sacar un turno cuando, mediando las 7:00 horas, vio al padre de la beba robada bajando del área de Maternidad y preguntando si alguien había visto a su hija.

“Sale el papá preguntando si no habíamos visto una bebita, si no había pasado nadie con una bebita con un conjuntito azul”, recordó la testigo agregando que éste le contó que acompañó a su pareja al baño pero, al retornar a la habitación, la bebé ya no estaba en la cama.

La mujer rememoró que ella alertó a la Policía y a Gendarmería de la sustracción de la menor. También que en la charla que tuvo con su padre, éste “describió que toda la noche merodeó una chica de cabello corto, con un camperón gris, que a las 6:00 de la mañana la volvió a ver”, en cuanto a una eventual sospechosa del robo.

Con este dato, agregó que si bien buscaron respuestas por parte de la gerencia del hospital, no pudieron hablar con los superiores. “No se encontró nada, hasta el momento no se sabe nada de la bebé, no hay novedades”, sintetizó el panorama hasta mediados de la mañana de este viernes.

“Los padres están mal, ¡pongansé la mano en el corazón, devuelvan esa criatura!”