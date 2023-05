Cruces y críticas por el supuesto descuido a una paciente terminal en Tartagal

Cruces y contradichos hay entre dos familias en torno a una joven que se encuentra internada en el hospital de Tartagal, con las denuncias de su ex pareja respecto a que no está siendo atendida conforme a sus últimos momentos de vida, mientras que la familia de la muchacha lo contradijo apuntando con éste, junto a una discusión en el medio respecto al futuro de una propiedad.

¿Cuál es la situación? En diálogo con el medio Mosconi TV, Ramiro Díaz, ex pareja de Paola, la joven que se encuentra internada en el hospital Juan Domingo Perón con un cáncer avanzado, comenzó su versión de los hechos apuntando a que ella no está recibiendo los cuidados sanitarios y de higiene que necesita.

Según contó, estos días la estuvo acompañando y quedándose a dormir con ella pero una noche que no pudo hacer; al día siguiente cuando volvió a verla “me encuentro que está orinada, mojada”. También dijo que él se encarga de lavarla, de cambiarla, de ayudarla en sus últimos instantes de vida. “Todos sabemos que en cualquier momento se va, pero no deberían esperar que ese pañal reviente”, aseveró.

A esto dijo que “es mi voluntad estar con ella en sus últimos días”, luego que su relación no prosperó, pero tienen 3 hijos en común y que él vino desde Córdoba a acompañarla. Sin embargo sumó en sus críticas a la familia de Paola, no solo porque se encontraría sola, sino porque según tiene entendido, se quedarían con un terreno de la propiedad de la chica. “Su casita es otra cuestión a pelear, después que termine (su vida), como de ella es el terreno a mí y a mis hijos nos sacan de ahí, yo la voy a pelear, esa casa es de mis hijos”, indicó.

La réplica

Carina, familiar de Paola, también habló con el medio citado desmintiendo que ella se encuentre sola, apuntando contra el denunciante indicando que él la abandonó mucho tiempo, y que ahora no quieren hablar del terreno sino en acompañar a la chica en sus últimos instantes.

“Quiero desmentir lo que dice, en marzo estuve con mi hermana en Salta haciendo tratamiento, le pedí (a él) que venga de Córdoba, me dijo que no”, aseveró agregando que “ahora sale diciendo que no tiene ayuda de nadie, yo le pedía que vaya a acompañar a mi hermana, él no quiso, me hice cargo de sus hijos, amigos recolectaron mercadería y ropa”.

Sobre el descuido que estaría teniendo Paola, lo negó indicando que su familia también la asiste en su internación. “Nosotros le cambiamos las sábanas, el pañal, las chicas del hospital van y me ayudan a bañarla, no puede decir que no la tienen bien a mi hermana”, dijo antes de sumar que “no es momento de hablar del terreno, es herencia de su padrino, ahora tenemos que estar con Paola”.