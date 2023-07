Beba robada: "Tienen 24 horas para devolverla, sino voy a pedir la pena máxima"

Siguen las novedades en torno a la bebé de menos de un día de vida que fue robada del área de Maternidad del hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, con un fuerte operativo para dar con su paradero. Ahora, el abogado querellante anticipó que irá por los responsables de su desaparición, pidiendo la máxima condena una ves que sean identificados.

Así lo dijo el doctor Rambert Ríos, querellante de la familia de la beba, quien en diálogo con Multivisión Federal, anticipó que ahora él será la voz de los padres, de apellidos Torres y Abraham. "Exhorto a esta persona a que entregue inmediatamente al bebé, sino voy a pedir lo que el Código Penal habilita a él y a los involucrados, que es la pena máxima", sentenció directamente.



"Tienen 24 horas, sino voy a pedir la pena máxima, no voy a descansar hasta que estén presos", reiteró su postura el querellante, quien también apuntó al hospital en cuanto su responsabilidad. "Los responsables secundarios son los gerentes, la seguridad privada y también los enfermeros de piso, en mayor o menor grado deberán pagar", subrayó.

"Los padres quieren a su hija, ¿Cómo la van a vender?"

Aquí hizo una crítica respecto a cómo se permitió que alguien robada a la criatura, declarando: "No podemos desamparar una vida, por más originaria que sea ni ante sus pocas horas de nacimiento; aquí hablamos de una madre doliente y gestante; el niño debería estar al lado de la madre y el padre, no robado por delincuentes con el fin de no sabemos qué", sumó al respecto.