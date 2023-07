Santino llegó al Garrahan y evoluciona lentamente, su mamá necesita ayuda económica

La historia de Santino, un pequeño bebé de 8 meses oriundo de R° de la Frontera se conoció entre los salteños con el único propósito de lograr que el pequeño viaje hasta el hospital Garrahan, cosa que logró a fines del mes de Junio.

Hasta el nosocomio llegó en compañía de su mamá, Celeste, quien contó que le están realizando innumerables estudios y análisis clínicos para poder llegar a un diagnóstico certero y que una vez finalizados todos y cada uno de los estudios médicos, finalmente el bebé podrá continuar con un tratamiento para poder mejorar su calidad de vida.

Celeste Condorí, madre de Santino, confirmó que todavía les espera una larga estadía en la ciudad capital, ya que los doctores indicaron que si bien el bebé se recupera favorablemente, lo hace a su propio ritmo.

"Santino está bien y se encuentra estable. Desde hace un par de semanas le están haciendo estimulaciones y están trabajando en lo que respecta a su garganta, para que a futuro pueda alimentarse por sí solo", señaló a El Tribuno.

"Me dijeron que para que él pueda caminar va a necesitar la ayuda de un fisioterapeuta y de un kinesiólogo; paralelamente, me están enseñando cómo puedo yo estimular a Santino mientras estoy con él en la clínica".

La mamá contó que hace dos semanas le hicieron una resonancia, pero todavía no le entregaron los resultados para saber qué tiene o qué sale en la misma. "Lo único que sí me confirmaron es que están estudiando a fondo la resonancia, porque no quieren darme un diagnóstico errado. Por eso me aseguraron que apenas tengan un diagnóstico certero, me van a informar qué es lo que le tienen que hacer y cuál es el tratamiento que tendrá que seguir él".

"Días atrás le hicieron unos estudios de fondo de ojo y, según lo que determinaron los doctores, estaba perdiendo la vista y ahora hay que trabajar para que la pueda recuperar en su totalidad", agregó la joven.

Complicaciones en sus pulmones

Entre otros de los tratamientos a seguir, Celeste indicó que en los próximos días le realizarán al bebé un lavaje en los pulmones y posteriormente le colocarán un botón gástrico.

"El día 20 de este mes le van a hacer un lavaje en sus pulmones y luego le colocarán un botón gástrico para que él pueda alimentarse a través del mismo. Me dijeron que el botón lo tendrá colocado hasta que recupere su garganta mediante la estimulación".

Además, explicó que "desde que llegó está con problemas en los pulmones, ya que los mismos se llenan de mucosidad, en especial el izquierdo. Ahora solo resta esperar hasta el jueves para que le hagan el lavaje".

"Santino va evolucionando día a día, en comparación con el día en que llegó, los médicos me dijeron que está bastante bien y mucho mejor, pero me aclararon que es un proceso lento y que no quieren apurarlo, por lo tanto, hay que ir al ritmo de él", expresó Celeste con esperanzas.

Celeste explicó que "por cuestiones médicas no me dejan estar mucho tiempo en la clínica. De lunes a viernes estoy con él por la mañana y por la tarde y los fines de semana, a veces me dejan verlo medio día, media hora o diez o veinte minutos".

Sin fecha de regreso Celeste pide colaboración económica

De acuerdo al proceso de Santino, lo único certero es que Celeste deberá permanecer un largo tiempo en Buenos Aires para poder acompañarlo en su recuperación y ahora, más que nunca, necesita la mayor colaboración posible para poder costear los diversos gastos que surgen a diario.

Las personas de buen corazón podrán efectuar un depósito al siguiente CBU: 285010444 0095469698408. De igual manera, la madre pidió a quienes puedan, que hagan una cadena de oración por su hijo.

"Muchas gracias a todas las personas que nos brindan su apoyo y lo que la gente me pueda ayudar será bienvenido. Mientras tanto, les pido que me sigan apoyando y que recen por Santino, porque sé que él va a salir de esto y todavía la está peleando mucho.