Pedido desesperado: necesita derivar a su bebé a Buenos Aires para pelear por su vida

Celeste Condorí, de 24 años, oriunda de Rosario de la Frontera, necesita de la derivación de un médico pediatra al hospital Garrahan y obtener otra opinión y recurrir a todas las instancias que la ayuden a salvar a su bebé Santino de 6 meses, lo cual se le dificulta porque según lo que comentó a El Tribuno los médicos no quieren derivar a Santino a Buenos Aires porque “ya es un caso perdido”.

En dialogo con dicho medio local, Celeste relató el momento en que casi pierde su vida y la de su bebé por una mala praxis durante el parto en el hospital Melchora. “Cuando acudí al hospital Melchora para tener a mi bebé, me atendió un médico y me reventó la bolsa amniótica en la habitación donde estaba internada, me puso el goteo y me dijo que espere porque ya iba a empezar la dilatación”.

El doctor en la habitación le realiza tacto y “me dice que se vino todo el cordón umbilical, que el bebe se había corrido hacia arriba y que por eso el cordón se vino al cuello de la matriz, que se hizo un tapón y al hacerse ese tapón, el bebé empujaba para salir y eso, le obstruía el paso para que él nazca y al cortar el oxígeno del cordón, no le llegaba el oxígeno al bebé y que me iban a hacer una cesárea de urgencia”.

Ya en sala de partos, la anestesiaron, su recuerdo es su llanto por el dolor que atravesaba mientras el médico le decía que aguante “porque si no se iba a morir mi bebé y lo que me da bronca y le dije a él también, es que mi bebé venía bien”.

Al salir de su vientre Santino, el anestesista se lo lleva inmediatamente, recuerda que el médico no la limpio bien por dentro, la empezó a coser y le dijo que no podía ligarle las trompas porque “mi bebé no estaba bien y que no sabía si iba a vivir porque había nacido sin signos vitales. Entonces yo le dije que hasta el último momento sentía que mi hijo se movía. Me cosieron y me enviaron a la habitación”.

Su bebé fue derivado al hospital Materno Infantil en estado de urgencia, su mamá pasó tres días internada y días más tarde recién pudo viajar a ver su hijo quien estaba en estado delicado.

Internado por dos meses y medio en la capital salteña, lo derivaron a Rosario de la Frontera con internación domiciliaria, durante febrero fue internado nuevamente por COVID periodo durante el cual tuvo fiebre, convulsiones y un paro durante la última convulsión.

Sin diagnóstico certero, con la única información que cuenta es que tiene afectado su lado izquierdo y durante su crecimiento van a poder detectar como lo afectó las convulsiones.

Ahora se encuentra con medicamentos para evitar que Santino sienta dolor y rogando para que el pequeño no se enferme nuevamente porque una entubación ya no podrían hacerle y que “a Salta tampoco lo van a poder derivar, en definitiva, me dijeron que mi bebé no tiene solución”.