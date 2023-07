B° Sarmiento: “En cualquier momento amanecen muertos”

Un vecino de la zona se comunicó con InformateSalta para expresar su preocupación por la terrible situación que viven los vecinos del barrio Sarmiento, ubicado en zona oeste.

“Este es famoso por ser marginal, protagonizar grescas y robos”, afirmó este hombre. “Ahora los chicos que son adictos o venden pasta base, algunos que salieron de la cárcel, están en situación de abandono, vagando por las calles del barrio y duermen en las veredas”, siguió su relato.

“Estoy seguro que con estos fríos un día amanecen muertos”, se lamentó y dijo que no llamó a la policía porque considera que es “en vano”, ya que “acá si no hay un delito o una víctima de algún asalto o demás, no ingresan”.

Aseveró que aproximadamente son 5 los jóvenes que duermen en la calle, pasan días enteros si alimentarse y sufren las inclemencias del frío. Pide por favor ayuda urgente y por supuesto, mayor seguridad.