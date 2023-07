Sergio Massa anunció medidas para las pymes: alivio fiscal y créditos para exportaciones

De cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, en el último día en que el Gobierno puede realizar actos oficiales, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó este martes una serie de medidas económicas destinadas a aliviar la carga impositiva de las Pymes y MiPymes argentinas, con el objetivo de impulsar la actividad económica y favorecer la creación de empleo.

Desde el Palacio de Hacienda y acompañado de los secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, y de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi, Massa comunicó los puntos principales de la reorganización tributaria.

ALIVIO FISCAL Y TRIBUTARIO

El primer punto está vinculado al impuesto de Débitos y Créditos, más conocido como impuesto al Cheque, que suele generar créditos que las empresas no pueden usar.

"El 30% de lo pagado por impuesto al cheque puede ser utilizado a partir del 1 de agosto como pago a cuenta del 15% de los aportes de las contribuciones", anunció Massa, y agregó que esta decisión busca aliviar "a las empresas el doble pago que a veces se produce".

La medida alcanza a mas de 240 mil empresas pymes e involucra a un millón de personas. Regirá desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por otro lado, Massa dio a conocer un alivio en el anticipo a las ganancias para pymes que abarcará a 330 mil pymes y 3.5 millones de personas "que tenían como pago del anticipo de la primera cuota el 25%". Desde el 1 de agosto se reducirá al 10% y será dividido en 10 cuotas.

El tercer punto de la batería de medidas impactará en 95.500 pymes y micropymes, que serán excluidas del sistema de percepción y retenciones de IVA. "Esto impacta en el 38% de las Pymes y MiPymes del país y es para que se termine este proceso de percepciones y retenciones que muchas veces les complica la vida", señaló Massa.

"Nuestro principal desafío es simplificar el sistema tributario", afirmó el ministro, y señaló que si bien reconoció que aún resta mucho por hacer "también sabemos que mientras tanto podemos hacer cosas para que nuestra pymes tengan mas facilidades para seguir empleando gente, invirtiendo y contribuyendo al nivel de actividad que es central para la Argentina".

APORTES NO REEMBOLSABLES PARA PYMES EXPORTADORAS

Por otro lado, el ministro anunció una ampliación del sistema Pyme Exportadora. "Como saben, tenemos un sistema de aportes no reembolsables, de créditos que cuando las empresas consiguen el resultado de aumentar las exportaciones no tienen que devolver", indicó.

"En este caso, estamos hablando de que pondremos $19 mil millones de aportes no reembolsables con proyectos que alcanzan a empresas de todo el país. 21 provincias tienen empresas con proyectos de aportes no reembolsables", señaló.

CRÉDITOS A LA ECONOÍA DEL CONOCIMIENTO

Por otra parte, en lo que respecta al sector de la Economía del Conocimiento, Sergio Massa presentó una ampliación del sistema de créditos y garantías. "Será de $2.000 millones de pesos en créditos y $1.000 millones en garantías", informó.

El anuncio involucra a proyectos de 21 provincias y tiene por objetivo aumentar las exportaciones del sector.

El aporte de los $2.000 millones provendrán de un fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) mientras que el monto restante será realizado por el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec) a 24 meses, con 6 meses de gracia.