Un ex barrabrava quiere crear el Sindicato de Trapitos y Limpiavidrios

Fabián Gianotta es conocido por ser un ex barrabrava del club Estudiantes de La Plata, pero ahora vuelve a los titulares de los medios por una inesperada iniciativa: crear el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública, donde aspira a representar a trapitos y limpia vidrios callejeros.

"Los trabajadores de la cultura que están en los semáforos, limpiavidrios, cuidacoches, manteros, vendedores ambulantes, lustrabotas... son muchos los trabajadores que desarrollan su actividad en la vía pública y no tenían representación sindical", sostuvo Gianotta sobre la necesidad de crear este sindicato.

Esta agrupación que intenta reunir todas las actividades no reguladas de la vía pública presentó ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que depende del Ministerio de Trabajo, el cual debe entregar la personería jurídica para que puedan comenzar a ejercer como tal.

El intento de crear un sindicato está respaldado por el Dr. Lucas Bianco según consignó el diario El Día de La Plata, el cual sostuvo: "Estamos contentos que nos hayan elegido para llevar adelante la parte legal del sindicato... Fabián (Giannotta) es un amigo y como peronista me llena de orgullo colaborar con una organización de trabajadores".

Este sindicato tiene la curiosidad que por el momento no tiene contraparte empresaria, por lo que no se termina de determinar con quién será la discusión salarial y paritaria además de cómo se instrumentarán los distintos rubros, también de cómo serían los aportes gremiales.

Consultadas por El Cronista, fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron que ingresó el pedido de inscripción gremial y el mismo estaba en evaluación para determinar si cumplía con todos los requisitos para ser un gremio constituido.

Al preguntarle sobre el actual líder de la barra de Estudiantes, Iván Tobar, quien también tiene actividad sindical dentro de la UOCRA, Giannotta consideró que "si bien no miro ni comparo ni opino sobre lo que hacen los demás me parece que la comparación no es válida ya que lo nuestro es un sindicato nacional creado desde cero". /El Cronista