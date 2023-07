Sin avances con la vacuna, hay alerta por dengue: “Se va a ir poniendo peor”

Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anticipara "un aumento de casos de dengue en la segunda mitad de 2023", el ministro de Salud, Federico Mangione, en CNN Salta, explicó que “esto se va a ir poniendo cada vez peor”.

El funcionario dijo que es probable que tengamos peor cantidad de casos, entre otras cuestiones, a raíz de lo climatológico. “Al tener muy poco tiempo de bajas temperaturas, no nos da tiempo a que uno se vaya preparando, por eso es que siempre que uno habla dice, necesito que el descacharrado, limpieza, cortar yuyos".

Mangione dijo que el dengue es un hecho consumado. “Yo recibo al paciente contagiado, los municipios tienen que comenzar desde ahora con prevención preparativa”.

A su vez destacó el aporte de Salud Pública en campañas de prevención. “Invertimos 300 millones para trabajar en la prevención del dengue, hace un mes atrás hicimos una campaña que fue descacharrado y que nosotros nos pusimos al hombro en cada municipio y gracias a Dios los intendentes en cada lugar respondieron perfectamente para comenzar a trabajar con respecto a esto”.

El funcionario explicó que la Organización Mundial ya anticipó "que vamos a tener un brote y en Salta va a ser peor". “Ellos están asociando a los factores climatológicos todo este cambio”, afirmó.

Con respecto a la vacuna, aclaró que no hay avances. “No hay nada, le quiero decir a la gente que todavía no hay nada, todavía no hay nada probado, no tenemos seguro, yo no voy a poner ninguna vacuna si no hay seguridad, eso les puedo garantizar”.

Por último, dijo que están trabajando con un producto a base de hongos, creado por la universidad, en conjunto con el INTA y Salud Pública. "Son unas gotas que se colocan en los pozos ciegos y en diferentes lugares que mata en todos los procesos del mosquito", afirmó.