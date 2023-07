Robó en el mismo bar el viernes y el sábado, pero también, volvió el domingo

Un delito contra la propiedad privada, se registró en la ciudad de El Trébol, durante el fin de semana.

Un bar de la localidad fue víctima de un robo de bebidas. Esto, no parece nada demasiado raro, sino fuera por dos factores muy particulares.

El primero, que el bar "Reviens", está ubicado casi frente a la Comisaría IV, a sólo unos 30 metros lineales, en la esquina de Juan Francisco Seguí y Rosario. Y el segundo, que el sujeto robó en la madrugada del viernes y volvió el sábado.

Los propietarios, no se percataron del primer episodio, ya que el malhechor se llevó sólo una botella de whisky y dejó todo en condiciones. Había ingresado por una puerta que tenía la cerradura fallada.

En la noche siguiente, el ladrón volvió, ingresó por el mismo lugar, pero esta vez, se llevó muchas más bebidas alcohólicas, entre ellas, dos whiskies importados y varias cervezas y por tal motivo, los dueños del local se percataron del suceso, revisaron las cámaras y comprobaron lo que había pasado.

El viernes y el sábado, los ingresos fueron entre las 5 y las 6 de la madrugada. Inmediatamente, se trabajó en la reparación de la cerradura, pero la sorpresa fue que el domingo, el maleante regresó al bar en busca de un nuevo botín. Y esta vez lo hizo al mediodía, a plena luz del día, cuando el reloj marcaba las 12.04 hs.

Esta vez, no pudo ingresar. Trabajó insistentemente en abrir la puerta, pero no lo logró. Incluso no tuvo reparos en golpear fuertemente a patadas las puertas intentando ingresar, pero nunca logró su cometido.

Los titulares de "Reviens", entonces, volvieron a revisar las cámaras de seguridad y los registros fueron enviados a la policía, que identificó al sujeto, lo detuvo, le formó una causa por hurto y luego la justicia le otorgó la libertad.

Se trató de un sujeto mayor de edad, oriundo de la ciudad y con antecedentes de hurto. Fuente: (ElTrébolDigital)