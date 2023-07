Tartagal: pasajero amenazó con un arma a un remisero, lo ató con precintos y se llevó el auto

Un remisero de la empresa Urkupiña de Tartagal sufrió el robo de su vehículo cuando trasladaba a un “pasajero” por la ruta 86. El sujeto sacó un arma, lo amenazó, le ató las manos y los pies con precintos y lo dejó abandonado al costado del camino.

Según relató el propio damnificado a Videotar Noticias, todo ocurrió entre las 10:30 y las 11 de la mañana cuando un joven tomó su móvil frente a la base y le solicitó que lo lleve hasta el kilómetro 8 de la ruta 86.

“Iba sentado en la parte atrás, veníamos callados. En un momento sacó un arma, me dijo que me baje, que colabore y me llevó por el monte, me precintó y se fue. Yo solamente le dije que no me haga daño”, contó.

El hombre quedó en medio del camino, de tierra y desierto, y afortunadamente pudo quitarse los precintos el mismo y pedir ayuda. “Tenía 40 mil pesos e iba haciendo 3500 en el día más o menos, tenía que pagar unas cuentas y por eso había sacado plata”, dijo.

Encontraron el auto

Minutos después de las 15, el comisario Adrián Sánchez Rosado, jefe de la Unidad Regional N° 4, informó al mismo medio que hallaron el vehículo, un Volkswagen Voyage, verde, modelo 2010.

“Ingresa un llamado, Brigada estaba cerca del lugar, de que podría ser que en la zona de Tonono, antes de cruzar el río, se encuentre el vehículo, efectivamente lo verificaron, encuentra el vehículo, esto es muy reciente. Ya está en poder de policía, se están haciendo todas las diligencias preliminares, llamar a Criminalística, a ver si puede levantar huellas del vehículo”, expresó.

En este sentido, agregó que como la investigación es muy reciente, aún no tiene mayores detalles para aportar. “Por el momento, no tenemos nada relacionado al causante”, concluyó.