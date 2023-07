El FMI confirmó un principio de acuerdo: su impacto en la economía

El mensaje del Fondo Monetario Internacional (FMI) en redes sociales detalló que "en los próximos días" se terminarán de definir algunos detalles que restan del acuerdo, aunque según el Ministerio de Economía los términos centrales ya están cerrados.

Se espera que tras la aprobación del directorio lleguen desembolsos por u$s 8500 millones, sobre el total de u$s 10.800 pendientes hasta fin de año. El Gobierno postergó los vencimientos de julio para fin de mes, por lo que el 31 deberá cancelar u$s 2660 millones con el organismo. Hasta septiembre, antes de las elecciones de octubre, restará pagar u$s 4200 millones más. El resto vence después de las presidenciales, y eso no es un tema menor.

El inusual mensaje del Fondo llegó en la antesala de la apertura de los mercados el lunes, y luego de una semana de negociaciones en Washington, y mientras todavía se espera un anuncio oficial del Ministerio de Economía de un nuevo paquete de medidas, que incluirían un nuevo dólar para el agro, y una ampliación del llamado impuesto País que permita resguardar las reservas del Banco Central y postergar una devaluación del dólar oficial.

Estimaron que el acuerdo final y definitivo podría firmarse “el miércoles o el jueves”. Una vez más, en el Palacio de Hacienda dejaron latente la posibilidad de que el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, viaje a Washington para la rúbrica final.

Se viene una semana inquietante para los mercados y las decisiones financieras de cara a las nuevas medidas y previo al mes de Agosto con las elecciones PASO 2023.

* Desde Buenos Aires, Carlos Yudi, contador público y asesor financiero para InformateSalta.