"Hay que desmitificar que una buena crianza es con un ejercicio violento”

Ayer por la mañana, comenzó el Juicio en Tartagal en la que se juzga a una pareja por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo en perjuicio de una niña de 4 años.

Según consta en la causa en distintas oportunidades, la nena habría sido lesionada tanto por su madre como por la pareja de ella. En ocasiones mostró signos de ahorcamiento, fractura de codo, fractura de clavícula, golpes de puño en la nariz, entre otras.

La dra. Carina Iradis, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, dialogó sobre el tema con InformateSalta y sostuvo que desde su lugar no intervienen en el proceso penal para nada, porque no es una cuestión de su competencia.

“Sin embargo, en perjuicio de ello, cuando se da una situación de negligencia parental o maltrato infantil, nos dan inmediata intervención y procedemos en función de lo que establece la ley”, añadió.

Explicó que, en todos los casos, no en este en particular, se avanza en relación de garantizar a ese niño, niña o adolescente, su derecho a vivir en familia. Por eso buscan siempre dentro del grupo familiar, quien puede asumir los cuidados de manera responsable. “Si no conseguimos, recién ingresa a un dispositivo proteccional”, afirmó.

“Tenemos muchísimos casos como este, muchos casos de maltrato infantil”

Ante la cantidad de casos de maltrato, Iradis sostuvo que el mayor de los problemas es que los adultos no conciben a los niños como sujetos de derecho. “Ellos terminan siendo objetos de descarga emocional para muchos adultos, y a eso le tenemos que sumar otras problemáticas mucho mas fuertes, como el tema del consumo de sustancias.

“El no considerar a un niño, niña o adolescente como un sujeto de derecho es gravísimo, porque lo anula y lo hacen como si fueran cosas sobre la cual pueden descargar todas sus situaciones y frustraciones”, dijo.

Afirmó que son los adultos los que deben velar por el adecuado desarrollo integral. Lo que sucede, indicó, es que la crianza sostenida de larga data es con la violencia como algo natural y normal.

“Hoy tenemos un nuevo sistema de protección que habla de una crianza amorosa y sin violencia. Si bien esto está en la Convención de los Derechos del Niño y está garantizado legislativamente, no se terminó de internalizar socialmente”, sostuvo.

“Tenemos que trabajar muy fuerte para desmitificar un poco que una buena crianza es con un ejercicio violento”

Por último, dijo que cualquier persona que percibe un caso de este tipo, debe denunciar, “es obligación hacerlo para no tener otro Lucio”, dijo.

“Estamos frente a un proceso de transformación social y de cambios muy profundos que nos impactan fuertemente. En la crianza de las nuevas generaciones hay otro tipo de diálogo. Estamos en estas épocas bisagras”, concluyó.