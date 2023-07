InformateSalta dialogó con Lucas Urtasun, uno de los propietarios de Bodega Miraluna, en el marco de los anuncios del ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, quien anunció la eliminación de las retenciones para las economías regionales entre las que se encuentra la vitivinicultura.

"Las retenciones ya se habían sacado prácticamente, las empresas que exportaban hasta 500.000 dólares no tenían retenciones y hasta un millón de dólares tenían el 4,5% de retenciones. En Salta, el 90% de las bodegas ya no estaban pagando retenciones. Es un anuncio de campaña, no le mueve la aguja ni a ellos ni a nosotros", explicó.

Si bien la quita del 4,5% de los derechos de exportación fue recibida con satisfacción por las entidades que representan al sector, aseguraron que eso es solo la punta del ovillo. Uno de los grandes problemas que enfrenta la producción es el transporte, “cada vez es más caro expandirse al resto del país, estamos muy lejos de los centros, eso te come mucho la rentabilidad”.

“¿Por qué no liberan el cambio a las economías? No quieren asumir la devaluación, esto lleva a tener un gran desorden de capital y de valor que nos deja muy afuera del resto del mundo, uno puede competir más que el otro, el otro tiene un dólar que no lo beneficia, es como tapar el dedo con el sol”, analizó.

El empresario consideró que “está buenísimo que se empiece a soltar un poco la cabeza de los exportadores que son los que traen dólares y los que hacen que la economía se mueva y lo que nos permite sostener el mercado interno”.

Urtasun opinó que la medida tiene más que ver con una estartegia de campaña. “Hoy vemos que es una tendencia que todas las propuestas se están derechizando, van hacia una derecha central, un gobierno se endeudó con el FMI, el otro con la deuda interna, la inflación está descontrolada, la moneda no tiene valor, tampoco tenemos créditos, solo están siguiendo una tendencia electoral, no veo una solución a corto plazo”, sostuvo.