Acusan a la federación de Vóley por discriminación de menores

Todos sabemos lo que significa el deporte en la vida de nuestros niños que están en desarrollo permanente. Hoy por hoy sirve de contención y genera hábitos saludables y sacarlos por egoísmos o reglamentos como si fuese algo profesional los golpea fuertemente y es por eso que papás y profesores de la disciplina decidieron buscar una representación y denunciar ante el INADI a la Asociación de Vóley.

Santiago Pedroza, abogado representante de los denunciantes se expresó ante los micrófonos de InformateSalta. "Los niños no van a jugar al vóley por sí mismo, van sobre todo a divertirse. Son chicos entre 8 a 12 años que si no juegan para la Asociación y juegan algún otro torneo, automáticamente los suspenden y no pueden jugar en torneos de la federación".

Remarcó que los chicos están en una edad donde se van a divertir y a progresar. "El deporte saca a los chicos de la droga, los aleja. Los acerca a los buenos hábitos, eso es fundamental. La Asociación está trabajando como si estos chicos fueran a participar de las Ligas profesionales Europeas o Americanas, son chicos que van a divertirse".

El letrado aseguró que con este accionar de la Asociación se están violando derechos y tratados. "Se está violando el Tratado de San José de Costa Rica, Trata Internacional sobre los Derechos de los Niños, articulo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional".

Advirtió que hay también dentro de este accionar "actos de discriminación" que también serán denunciados ante el INADI. "Mañana iniciamos las acciones legales. La denuncia al INADI y todas las acciones que quieren iniciar los padres. Suspender a un chico de 8 años, es insólito, los chiquitos están destruidos moralmente, eso la Asociación se va tener que hacer cargo".

Testimonios

María José, mamá de una adolescente, habló con InformateSalta. "Mi hija se hizo presente como siempre al Club Gimnasia y Tiro, se entera que la habían suspendido dos fechas. Era una semifinal y final. Resulta que desde el año pasado juega campeonatos del barrio, nunca le prohibí, más que acá el Voley es amateur, no cobran nada por jugar".

"Si yo no le prohíbo a mi hija jugar un campeonato ¿por qué la asociación viene a prohibirle que juegue otro campeonato? Mi hija cumple con la asociación y con su club".

Confirmó que además de su hija dentro de lo que es el club GyT son 9 deportistas más que están suspendidas. "Tenemos noticia que son 10 nenas de Gimnasia y Tiro, Villa Primavera que son 4 y una del Sporting pero nos enteramos que hay más".

En cuanto al estado anímico de los chicos dijo que sienten impotencia. "MI hija tiene una bronca total, una mezcla de sentimientos, y mi nena de 9 años llora por sus compañeras que fueron suspendidas".

A su vez la mamá denunció que el campeonato de la Asociación lleva en 3 meses 5 partidos disputados mientras que en los barrios los encuentros son periódicos.

Otro papá contó su visión de lo ocurrido. "Nos damos que muchos chicos que juegan en la Liga los suspendieron y si juegan dos veces, los van a suspender el doble de fechas y con montos económicos para que no sigan jugando. Hay amenazas para que los niños no jueguen en Ligas barriales, esto no puede suceder. Es un deporte lindo y lo están ensuciando".