La familia de Virginia Peronja teme que su asesino quede en libertad

Ariel Peronja, papá de Virginia Peronja, padre de la joven que fue atropellada y asesinada por un conductor alcoholizado el 24 de abril de 2022 sobre ruta nacional 50, pidió a los jueces que valoren la vida y que le den la máxima condena al responsable.

“Estoy totalmente desvinculado de las audiencias, creo que el juez va a consagrar la impunidad. Hay antecedentes como en el caso Barba, una borracha mató a dos niñas, fue una muerte horrible donde murieron quemadas vivas y está por salir la asesina. Le dieron 8 años, pasaron 5 y ya está por salir”, manifestó.

El hombre contó que su hija estaba entrenando cuando fue atropellada. “Como yo lo veo, es un asesinato premeditado porque cuando uno va a sacar un carnet de conducir le explican bien clarito que el alcohol al volante, mata. Si uno está sabiendo eso, es un asesinato premeditado”, dijo en Multivisión.

Peronja agregó que “hay un montón de borrachos sueltos esperando la oportunidad para matar a alguien. Me interesa que por lo menos le den la máxima de la condena, 25 años, para ayudar al resto de la sociedad. A mi hija ya me la mataron, me da igual si queda libre o le dan perpetua, pero tal vez si es ejemplificadora la condena, mucha gente va a pensar dos veces antes de subirse a un vehículo en estado de ebriedad, tal vez así salvemos otras vidas”.

La meta de Virginia era ser atleta profesional pero su sueño se vio truncado a los 28 años. “Nos avisó que se iba a correr y al rato nos llaman del hospital diciendo que había sido atropellada, fue un golpe muy duro. No se hagan muchas ilusiones, para mí no cambió nada. Me gustaría preguntarle a los jueces, ¿Cuál es su concepto de justicia?”.