"Salta es tu Casa": Investigan la entrega de vouchers por la Municipalidad de Salta

El martes de la semana que viene, el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad se reunirá para tratar un expediente referido al Programa Salta es tu Casa.

Es que 10 días antes de las elecciones provinciales, el gobierno municipal lanzó Salta es tu Casa, una iniciativa que entregaría vouchers por $450.000 a 1.000 familias encabezadas por mujeres para que pueden canjearlos por materiales de construcción.

La polémica no tardó en salir a la luz, y es que no solamente se anunció en un tiempo en el que no correspondía por estar tan cerca de los comicios sino que los vouchers solamente se pueden usar en dos corralones, lo que genera muchas dudas sobre el proceso de adjudicación que se siguió. Por otro lado, no se conocen a las personas beneficiarias.

En diálogo con FMProfesional el vocal del Tribunal de Cuentas, Sócrates Paputsakis, comentó que "hay una serie de situaciones que venimos viendo desde que nos llegó el expediente hace dos semanas" y señaló que llama la atención que el convenio solamente se celebre con dos corralones.

"De una u otra manera la elección de beneficiarios de este programa debiera ser abierto a la mayor cantidad de personas", sostuvo a la vez que aclaró que desde el órgano investigarán el proceso de adjudicación y buscarán la transparencia.

Por último apuntó que el listado de personas beneficiadas "nos llegó hace unos días y hay alrededor de 750 beneficiarios", por lo que faltarían 250 personas o $112.500.000.