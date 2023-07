Tartagal: atacaron con palos a viajantes que pedían circular en un corte de ruta

En el norte provincial, en la intersección de la ruta 34 con el acceso al paraje Cuña Muerta, se vivieron hoy momentos de tensión. Miembros de comunidades aborígenes que cortaban el camino pidiendo viviendas atacaron a palazos a personas que les pedían poder seguir circulando.

Según el testimonio que dio uno de los damnificados a Videotar Noticias, todo ocurrió cuando intentaban generar un diálogo para poder seguir viaje. El hombre debe llegar a tiempo para someterse a una cirugía.

“En el caso nuestro, somos de Buenos Aires, de Mar del Plata, tengo operada una pierna, tengo clavos puestos, necesito llegar para que me hagan una nueva intervención quirúrgica. Tengo micro de acá a Retiro y de Retiro a Mar del Plata. Necesito llegar si o si, bajamos a hablar con esta gente, lo único que recibimos fueron palos de parte de las mujeres, ni siquiera de ellos, sino nos hubiéramos defendido, pero como nos pegan las mujeres. Tengo un compañero haciendo la denuncia, con la cabeza rota de un palazo, el otro tiene un palazo en la mano”, dijo.

En este sentido, cuestionó que las medidas adoptadas perjudiquen a quienes nada tienen que ver con el reclamo ni mucho menos pueden brindarles una solución. “Que vayan a tomar la medida a la casa de los políticos, sino esto en ¿qué va a terminar? ¿en una guerra civil? ¿eso es lo que están buscando? Porque esto va a terminar en una guerra civil lamentablemente. Que vayan a protestar, con justa razón, que deben tener sus razones, pero a la casa de quien corresponda, no nos pueden tomar de rehén. La policía viene acá y dice que no puede hacer nada, Gendarmería tampoco, que tiene que haber una orden de un fiscal. Entonces ¿para qué están? Somos rehenes de 4 o 5 personas. Necesitamos llegar a Buenos Aires, alguien se va a tener que hacer cargo porque esto no va a terminar así”, expresó.

Asimismo, aseguró que varios de los damnificados fueron trasladados a la Comisaría a radicar la denuncia correspondiente. “Veremos que pasa, pero no sé la justicia donde está. Que dejen pasar aunque sea por un andarivel, eso le pedimos”, concluyó.