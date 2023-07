"Más allá de quién esté en Casa Rosada, a Salta se lo discriminó siempre"

En un nuevo programa de Sin Vueltas, pasó Paula Benavides actual concejal de la ciudad de Salta y candidata a Parlasur por el partido Salta Independiente.

En primer lugar, explicó que no se adhirieron a ningún precandidato a presidente porque "al momento de conformar los frentes electorales, no encontraron la plataforma de gobierno que digan que los podemos acompañar". También remarcó que no vieron las ideas que tenían para Salta: "Independientemente de quién esté en Casa Rosada, a Salta se lo discriminó".

Por otro lado, contó el porqué la decisión de que ella vaya al parlasur: "Hay una necesidad de concluir tramos de la ruta de Salta para continuar con el proyecto del Corredor Bioceánico, para dar conectividad a los océanos por Brasil y Chile a Paraguay, Bolivia y Argentina" dijo. A su vez, dijo que otra propuestas es hacer zona franca en la Triple Frontera para desalentar el contrabando y comercio ilegal.

Con respecto a las propuestas de Salta Independiente, aclaró que el mensaje que quieren es llevar la voz de los salteños sin directivas nacionales y remarcó que "no tienen el compromiso de levantar la mano por el presidente del turno".

Pasando al tema municipal, la concejal capitalina contó que hay varias quejas de los vecinos por la falta de obras: "La Plaza 9 de Julio lleva dos periodos turísticos estando cerrada. Preocupa mucho" afirmó. También explicó que desde el concejo vienen pidiendo los informes correspondientes "para que la transición y fin de gestión sea lo más pasivo posible".

Por último, apuntó contra el presupuesto de la Plaza 9 de Julio que ronda los $250 millones de pesos: "Cuando vamos a ver que es lo que hay, vemos un recambio de baldozas, unos bancos pintados, nueva luminaria y con eso no se explica realmente donde está ese dinero".