A pesar de las denuncias, desde A&G sostienen que siguen construyendo y que no hay estafa

Tras una denuncia de una familia salteña que sostenía haber entregado una millonaria suma para la ampliación de su vivienda en Barrio Intersindical, cosa que nunca sucedió, se puso la mirada en la empresa constructora A&G y es por esto que InformateSalta dialogó con el abogado de la compañía, Agustín Barbarán.

El letrado explicó que se pueden dar confusiones ya que "la empresa no es ajena a los cimbronazos económicos del país" y es que se debe considerar que "en un momento era la única que financiaba en pesos la construcción de casas".

"La empresa ha continuado con la construcción de casas que tenía comprometidas y aún hoy en día entrega casas y continua con obras que están en acción", sostuvo.

Respecto a la acusación de estafa, se limitó a responder que: "No hay ninguna estafa, hubo intentos de denuncias que jamás prosperaron porque en el mismo contrato aparecen algunas condiciones que la gente a veces no cumple y la obra no puede iniciar porque no se pueden aprobar los planos".

Lo que no se puede negar es que "hay una demora lógica por la situación del país, con la mejor voluntad del mundo la empresa se ha visto envuelta en un cimbronazo tremendo".

Según Barbarán hasta hoy "la empresa construyó más de 120 casas y estamos en proceso de rescisión de 7 contratos, no es un número significativo. Nos estamos preocupando de cliente por cliente".

¿Todos menos uno?

Justamente, una de esas familias viene sufriendo la falta de respuestas, ya sea el inicio de la obra o la devolución del dinero por parte de A&G. El calvario de esta familia comenzó en el 2020 cuando contrataron a esta empresa para realizar una obra de ampliación. Firmaron un contrato que incluía un índice de actualización de precios e hicieron entrega de más 4125 dólares billete y plata pesos, pero hasta la fecha ni un ladrillo colocaron. Tampoco sirvieron las audiencias de conciliación ni Defensa del Consumidor ya que la empresa no avanza con la devolución del dinero al cliente, que es lo que exige hoy.