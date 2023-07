Pagó más de 4 mil dólares a A&G Construcciones por una obra que nunca inició

Una familia salteña lleva una larga lucha para poder concretar la ampliación de su vivienda. En 2020 contrató a una empresa del ámbito local para que realizara la obra, sin embargo, hasta hoy la misma ni siquiera inició y no dan respuestas a los reclamos.

En diálogo con InformateSalta, Norberto Mastrandrea, el damnificado contó que junto a su esposa necesitan ampliar su vivienda por una delicada cuestión familiar. “Queríamos hacer una segunda planta porque mi señora tiene su mamá que está muy enferma, vive en Tucumán y queríamos traerla a vivir a Salta, mi esposa quería cuidar de ella y hasta el día de hoy no la pude traer porque nunca me hicieron la obra. Fuimos estafados”, dijo.

Por esta razón iniciaron la búsqueda del personal idóneo para hacerlo, sin sospechar todo lo que padecerían después. “Llegamos a la empresa A&G Construcciones y el día 29 de octubre de 2020 se firma el contrato de la obra, que consistía en pagar en cuotas con un índice de actualización y en la cuota 6 tenía que poner el 30% del valor de la obra y se iniciaba la construcción. Nos empezaron a apurar con el 30%, que teníamos que entregarlo antes. En definitiva, nosotros los ahorros que teníamos, que eran 4125 dólares billete y algo en pesos”, expresó.

En este sentido, detalló que luego de la entrega del dinero se reunieron con un arquitecto, el que después fue desvinculado de la empresa, quien les indicó que debían hacer un relevamiento de su propiedad antes de hacer los planos de la obra.

“Me hicieron gastar en un arquitecto externo y después ellos utilizaron ese plano como propio. Después me entero que eso no era ético cuando la Municipalidad, en una de las instancias de aprobación, había dos expedientes, uno de relevamiento y uno de la ampliación, estaban por separado, por eso es que no me salían también la aprobación de los planos. Cuando voy yo personalmente a la Municipalidad a ver qué pasaba, me doy con esto y ahí me dicen que lo tenía que denunciar en el Colegio de Arquitectos porque no es ético, el que hace una obra, hace el relevamiento”, manifestó.





Además, cuestionó los tiempos burocráticos de la Municipalidad, que hicieron que la aprobación de los planos se demorara más de dos años. “Resulta anecdótico que la semana pasada me llega un inspector de la Municipalidad directamente a clausurarme una obra que nunca se inició porque el arquitecto había hecho el deslinde de responsabilidad hace un par de semana y la Municipalidad me cayó a los 5 días porque me tenía que hacer una multa. La planilla de clausura que no tenía la opción de marcar que la obra no se inició, una cosa insólita”, indicó.

Asimismo, agregó que luego de varias reuniones con el gerente y la dueña de la empresa, habían fijado la fecha de inicio de la construcción para octubre del 2022, lo que tampoco ocurrió.

“Cuando se estaba llegando a la fecha, nos llaman de un estudio de abogados, en representación de la empresa, para ver el tema del inicio de obra. La dueña me dijo que vaya tranquilo, que es algo que se hace para poder firmar como va a ser las condiciones de inicio. Cuando vamos a verla a la abogada nos dice que la fecha va a ser para marzo de 2023. Obviamente con mi esposa dijimos que esto ya es inaceptable por el tiempo que pasó. Nosotros empezamos a pagar en el 2020”, afirmó.

Fue en ese momento en que decidieron radicar la denuncia en Defensa del Consumidor, donde tampoco encontraron ningún tipo de solución. “Otra vez el estado ausente, porque están echas las audiencias, fuimos a 2 y quedó en nada. Me imagino que después le habrá cobrado una multa a la empresa, no volvieron a tomar contacto con nosotros”, aseveró.

Sin haber encontrado ningún tipo de respuestas, iniciaron acciones legales en diciembre del 2022 y en enero de este año la empresa volvió a contactarlos, con el compromiso de iniciar finalmente la obra en junio y escudándose en la inestabilidad del dólar.

“Cuando voy a la reunión, estábamos conversando y me dijo que la empresa quería solucionar. El me decía que tenían la intención de construir, pero también estaba la opción de rescindir. Y me dijo que, si lo llevo a la justicia, esto yo te lo puedo hacer tan largo que, si se te debe 5 pesos, vas a terminar agarrando 3 porque yo voy a hacer tantas apelaciones que no vas a cobrar nunca. Me amenazó”, expresó.

Norberto cree que no debe ser el único perjudicado por dicha empresa y espera poder al menos recuperar el dinero invertido para buscar otra alternativa. “Hoy no nos alcanzaría, porque esa obra en su momento la obra en su totalidad salía 2 millones y medio de pesos, hoy esa obra sale como 15 millones. Ya no sabemos a quien recurrir”, concluyó.