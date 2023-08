Se hizo pasar por su sobrina y le robó más de 5 millones de pesos

Las estafas telefónicas no cesan, y cada vez son más las personas que se aprovechan de ancianos para mentirles y robarles. Esta vez, una anciana de 80 años fue la víctima.

Oriunda de Rosario de la Frontera, la mujer recibió un llamado de teléfono, pensó que era su sobrina, según su relato, y cayó: se llevaron todos ahorros de su vida, más, mucho más de $5.000.000.

En primera persona, la mujer contó que el viernes pasado a las 17:15 la hablaron por teléfono y ella creyó que era Cristina, su sobrina quien la llamaba “porque yo quería saber cómo estaba ella entonces cuando siento el teléfono le digo “Cristina, te estaba llamando y creía que vos estabas durmiendo””.

Ahí fue cuando la mujer que estaba del otro lado vio luz y se hizo pasar por la sobrina. “No tía, no”, me decía… y me explicaba que me quería llamar porque en el banco están cambiando toda la plata: “la que vos tenés no te va a servir, hasta los billetes de $1.000 van a cambiar”, relató la abuela.

Así fue como ella empezó a contar todo su dinero para entregar a la “persona del banco” que iba a pasar a retirarlo, y cuando llegó el momento, salió con la plata y se las dio.

“Ahora me quedé sin dinero, sin nada, me está abasteciendo mi sobrino. ¿Cómo no llamé a la policía mientras estaba solita contando la plata?”, se preguntaba entre lágrimas.

Para finalizar, por MultivisiónFederal pidió algo: “piensen todos antes de que empiecen a conversar con la gente que no conocen por teléfono”.