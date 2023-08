Generación Zoe: Insisten en la inocencia de Cositorto y apuntan contra los acusados salteños

El Ministerio Público Fiscal dio a conocer ayer el requerimiento a juicio para Leonardo Cositorto, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Generación Zoe, y otras cuatro personas, por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita.

Al respecto, Sandra Domene, representante legal de Cositorto, indicó a FM Pacífico que aún no llegó la notificación y se enteró sorpresivamente por la publicación realizada. Además, insistió en la inocencia de su defendido.

“Nosotros estamos dispuestos a ir a audiencia de debate, porque evidentemente consideramos que, al hablar ya de asociación ilícita, nos ha llamado la atención, porque en un primer momento no existía y segundo porque las estafas, el dinero, la firma de los recibos, la oficina y todo estaba a cargo de la gente de Salta. El señor Cositorto viajaba por el mundo, es más es detenido en el exterior y que podía manejar alguien que supuestamente era el jefe de la asociación. Se están planteando nulidades”, expresó.

En este sentido, apuntó contra Ricardo Vilardel, Ana Vilardel, Jorge Vilardel y Griselda Albornoz, los otros cuatro imputados. “Son salteños y es la gente que está probado, es más, en las mismas denuncias decían quienes eran contactados, eran estas personas, quienes hacían recibos. Hay muchos recibos y mucha plata que no fue depositada en la cuenta de Generación Zoe”, aseguró.

Asimismo, explicó que todas las denuncias y los atrasos se provocaron a partir de febrero de 2022. “Hasta ese mes, no hubo nunca un atraso y da la casualidad que quedan congeladas las cuentas en el mes de enero. Entonces ¿hubo realmente estafa por retraso de pago porque Generación Zoe no quiso pagar? ¿O fue consecuencia de que fueron congeladas las cuentas?, indicó.

La letrada agregó que en el momento en el que las cuentas quedaron congeladas, Cositorto estaba en el exterior y no recibió más plata. “Toda la plata que se recibe en Salta, ya habiendo sido advertido de esta situación, la siguen recibiendo los imputados de Salta y no hay depósito de ese dinero. Tener un nombre, prestar una membresía, no te hace miembro de una asociación ilícita ni vos podes responder por los ilícitos, podes tener una responsabilidad civil pero no una responsabilidad penal por los ilícitos que consuma un empleado o socio”.

Y cerró “todos los activos, al ser congelados, nadie pudo cobrar. Fueron secuestrados muebles, inmuebles, registrables, autos y demás. Estoy hablando a nivel nacional, no solo Salta, esto es un efecto rebote de todas las decisiones que se tomaron en otras provincias”.