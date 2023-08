Por el momento, la Jueza de Faltas acusada de incompatibilidad seguirá en el cargo

La abogada Natalia Gutiérrez Conde, quien se desempeña en el Juzgado de 2da Nominación del Tribunal de Faltas de la Municipalidad, habría incurrido en incompatibilidad de funciones, habiendo usado su matrícula para trabajar en un Centro de Mediación privada. Mientras eso se defina, seguirá al frente de su cargo.

En diálogo con InformateSalta, Justo Herrera, presidente del Tribunal de Faltas de la Municipalidad, aseguró que luego de recibir la denuncia, tomó todas las medidas necesarias a los fines de que se determine la culpabilidad o no de la jueza.

“Nosotros cumplimos en informar y correr vistas a las áreas competentes, que son el Ejecutivo Municipal, la Procuración, Concejo Deliberante, Ministerio de Justicia que son los que manejan los centros de mediación y por supuesto a la doctora para que pueda ejercer su derecho a la defensa”, dijo.

En este sentido, detalló que ahora el procedimiento establece un llamado del Concejo Deliberante a la doctora para que ella pueda exponer lo que pasó o no. “Se conforma una comisión que es la que va a evaluar si corresponde o no un juicio político primero y en todo caso se desestimará o se lo elevará para que en comisión se vote a ver si corresponde o no el desafuero de la doctora”, expresó.

Además, explicó que por el momento puede seguir desempeñándose como jueza. “Ella puede seguir ejerciendo el cargo porque ha sido designada y todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay una presunción, ella está bien esta designada y hasta que alguien diga con autoridad de que no puede seguir desempeñándose en la función, hasta ese momento ella está perfectamente habilitada”, manifestó.