"Massa nos garantiza las mejores condiciones para Argentina y para Salta”

En el último programa de SinVueltas, el exitoso ciclo televisivo de InformateSalta, tuvimos el agrado de recibir al precandidato a diputado nacional de Unión por Salta, Pablo Outes.

Entramos en la recta final rumbo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, por lo cual abrimos el diálogo con nuestro invitado consultándole sobre cuáles son los temas en los que cree que se debe hacer foco.

“Yo integro un gobierno, el gobierno de Gustavo Sáenz. La idea ahora es que tengamos representatividad en la Cámara de Diputados de la Nación, siguiendo la línea conceptual y la línea política que tiene el Gobierno. Es una firme posición provincial, defensa de los intereses provinciales y búsqueda de solución a las problemáticas que arrastramos. El marco referencial nuestro sigue siendo la provincia, siguen siendo los salteños", expresó.

En ese marco, destacó la figura de Sergio Massa como candidato a Presidente. "Lo que vamos a buscar es tener esa lógica política, y entendemos que Sergio Massa, en el marco de esa posición provincial, es el candidato a presidente que nos garantiza las mejores condiciones, no sólo para la Argentina en los próximos años, sino para la provincia de Salta”, aseguró Outes.

Outes recordó la candidatura de Massa junto al gobernador Gustavo Sáenz en la elección anterior. "Ya él compartió con nosotros una candidatura a presidente en la que Gustavo Sáenz fue candidato a vicepresidente. Conocemos en su análisis político de la Argentina, pero sobre todo su posición federal. En el tono político de concertación que tiene, el concepto del acuerdo y la concertación política como base elemental".

"Entendemos que él, ese contenido y esa visión la tiene, y por eso está la decisión nuestra de apoyarlo desde Salta, a que él sea el presidente, porque también sabemos que va a hacer el camino más fácil para los salteños en un marco de crecimiento y de inversión”, continuó argumentando el entrevistado.

“Massa, como ministro de Economía y como integrante de la coalición, fue un facilitador grande a la gestión del gobernador Sáenz. Ahora, mirando al país, nosotros también estamos convencidos que sus características técnicas y políticas son las ideales. La concertación, la mirada federal, también la posición de bajar un poco el voltaje de discusión ideológica que vienen teniendo los gobiernos, que se pasan mucho tiempo discutiendo posiciones políticas que ya quizás en el mundo ni existen. Y en ese marco, él es más pragmático, creo que nos va a permitir acelerar los plazos, estar más cerca de los problemas de la gente, que es una de las cuestiones que hoy nos reclaman y que Salta necesita”, profundizó en su visión el precandidato.

Asimismo, expresó la necesidad de una mirada nacional más federal: “El otro elemento importante, creo que nosotros, como provincia, como gobiernos provinciales y como argentinos del interior, tenemos una necesidad imperiosa de gobiernos que interpreten las realidades del interior. Que vean de qué forma nos devuelven las herramientas para un crecimiento. Hasta el día de hoy, el crecimiento, las grandes obras de infraestructura, de energía, de transporte, han estado marcadas en el centro del país y en ese marco, y en esa visión, nosotros hemos quedado postergados”, denunció de manera segura nuestro invitado.

“Por eso ya cuando hemos llegado en el 2021, cuando nuestro gobernador fue candidato a vicepresidente, ya inició con un enunciado que empezó a decir: “es necesario que la Argentina mire al interior”. Durante el gobierno en la provincia hemos insistido y durante los próximos cuatro años lo vamos a marcar aún más. Es fundamental que el país, que el Congreso de la Nación, que los ministerios miren a las provincias, que le devuelvan a las provincias condiciones efectivas para el desarrollo. Y es en lo que vamos a seguir insistiendo y es lo que entendemos que la llegada de Sergio nos va a devolver. Porque hasta ahora hemos estado muy postergados”, analizó Pablo Outes.

“En el marco de la llegada de industrias, las industrias no vienen al interior del país, no porque no quieran, sino porque la competitividad la han signado para la Capital Federal, para los cordobeses o los santafesinos; las rutas han sido hechas para ellos y no para el interior. Las universidades también, entonces los chicos tienen condiciones de acceso al estudio muy diferenciales y nosotros peleamos por una Argentina, por un país en serio, pero estamos también convencidos que Argentina va a ser una Nación el día que nos dé un trato igualitario y nos dé posibilidades igualitarias. Entonces, por ese lado viene. Nosotros tenemos un fuerte tono provincial, pero miramos a la Nación y sabemos que ellos son los que tienen que darnos los elementos”, afirmó el precandidato de Unión por Salta.

Además, anunció que, si bien seguirán trabajando con la Nación, “sobre todo nos interesa tener un presidente con el que se pueda hablar. Yo no he visto un país que salga de sus problemas sin poner una mesa de diálogo y acuerdo. La intolerancia y el decir “esto ya no va para más”, es una jugada difícil. Los países de Europa que han salido adelante o las naciones que han encontrado los caminos, han sido sobre mucha fuerza de concertación y una posición de decir “acá, yo sometiéndote, no vamos a lograr nada”. Y lo otro es ya una posición egoísta, la Argentina decidió que el país son cuatro provincias".

"En materia enunciativa sabemos que es Argentina, pero en materia de efectiva inversión y desarrollo, el país se centró en cuatro provincias. Inclusive los cordobeses reniegan, qué no queda a los salteños. Hemos quedado al final del camino, hemos quedado como una provincia de frontera, con muy poco porcentaje de Industria, nuestra energía es carísima, el combustible vale mucho más que en el centro del país, el gas vale el doble, el transporte no te lo puedo explicar, los productores nuestros ven como el silencio y la indiferencia es la moneda corriente. Yo creo que el futuro, sobre todo en las provincias, va a estar marcado por lo que hemos empezado nosotros hace un tiempo que es una marcada política con tono provincial. El principal elemento de defensa son las provincias y los salteños. Acompañamos a los gobiernos centrales en la medida en que nos den las soluciones. Creo que es la posición más exitosa, la que necesita el país y la que necesitan los salteños”, opinó Outes con una gran visión crítica.

“Salta, por producto de políticas erradas se ha ido postergando, entonces uno de los principales temas en los que hemos quedado postergados: los chicos no estudian, no tienen posibilidades de acceder, les cuesta mucho. No han llegado carreras nuevas, está muy centralizada la posibilidad de formarte. En el interior, si hacés un seguimiento, uno de cada 100 chicos, son muy pocos los que se titulan y de hecho va marcando una provincia a futuro. Entonces, lo que queremos no es ninguna revolución, queremos lo mismo que tienen las provincias que se han acaparado los recursos. La producción, Salta es una provincia muy rica porque tiene muy buena agricultura, ganadería, turismo y minería”, continuó exponiendo el entrevistado.

“Nosotros queremos que vaya de la mano, creo que tiene que existir una reciprocidad. No puede ser que nuevamente nos posterguen a ser simplemente generadores de materia prima para que los procesos de industrialización se generen allá, la historia que pasó con el petróleo la vuelvan a repetir. Entonces, te vuelvo a decir, si bien creo en la concertación, por supuesto, pero en marcar posiciones. Nosotros queremos un país y queremos que Salta forme parte del país y la Nación, hasta ahora por lo menos lo enuncia bien, pero el momento de los hechos no hay resultado alguno”, prosiguió enumerando injusticias hacia el interior del país.

Promediando el encuentro, nuestro invitado se animó a opinar sobre las retenciones, “a toda la agricultura le resulta una carga pesada. No te quiero decir a las provincias. Por eso, creo en las posiciones provinciales. Ya hace un tiempo el gobernador empezó a hablar con el Gobierno central sobre las retenciones al tabaco. Se terminó de plasmar ahora, cuando se procede a la eliminación a partir del 1° de septiembre. No es una solución de estructura, pero sí es una solución importante y es una muestra de este federalismo que yo te digo que tiene Sergio Massa".

"Nosotros vamos a insistir como Gobierno en los problemas del Gobierno, que el gobernador nuestro, hablando con la Nación y planteando las retenciones al tabaco, que es una de las principales actividades generadoras en mano de obra. Pero la relación política y el entendimiento con alguien que conozca el interior es fundamental, cuando lo planteamos automáticamente Sergio Massa las eliminó, no sólo para Salta, sino para otras provincias que tenemos esa carga. Yo estoy convencido de que por ese lado viene el crecimiento de nuestra provincia"

"Vamos a insistir con el candidato a presidente Sergio Massa. Porque si las cuestiones se dieran y los salteños tuviéramos la posibilidad de posicionarlo a él, entiendo que, en un plazo razonable, Salta recuperaría la inversión que durante décadas no se hizo. Y nuestros sectores productivos, inclusive el minero, nos veríamos nuevamente protegidos ante estos intentos nuevamente centralistas de decir “vengan las industrias acá, las principales plantas de tratamiento que se instalen en avenida del Libertador, los sueldos de 10.000 y 20.000 dólares que queden acá y ustedes: Salta, Catamarca, Jujuy, sigan cargando con pala los camiones para que nosotros generemos esa Argentina europea”. Y nosotros quedamos signados a la Argentina subdesarrollada, entonces creo que este es el modelo que vamos a seguir".

"La posición que hemos tomado de la provincia, ya van a ser 4 años, creo que es la correcta: Gobiernos provinciales. Y el acompañamiento a un presidente que tenga esa visión, va a ser un orgullo para nosotros”, sentenció firmemente Pablo Outes.

En cuanto a la imagen de Sergio Massa en nuestra provincia, el precandidato de Unión por Salta dijo que “hay que trabajarlo mucho. Massa, en el 2015 ya fue candidato, tuvo una muy buena elección en la provincia. Nosotros como gobierno, hemos tenido una experiencia excelente con él, acompañándonos, y ha sido una persona que nos ha facilitado toda la gestión. Yo tengo un pleno convencimiento, no sólo por ese acompañamiento político que ya lo hemos vivido, sino por su pensamiento político. Entonces, el interior lo recepta muy bien. Los jóvenes en Capital, hay que trabajar mucho. Hay que reconocer que hay partidos que han surgido, como el caso de Milei, que han tenido un mensaje fuerte, impacta. Lógicamente el país no está bien, pero creo que, al momento de votar, tanto los jóvenes como ese sector enojado y molesto van a hacer una evaluación profunda de las propuestas.

Y ya que mencionó al referente libertario, el entrevistado opinó: “Con mis años te puedo decir: Enunciar temas de manera fuerte es fácil, es muy difícil conducir una provincia y conducir un país. Tenemos que tener los mejores, tenemos que tener gente con experiencia. Si es por enunciar conceptos o adjetivos fuertes. Yo lo puedo hacer, pero la responsabilidad de manejo una provincia no la hacés con palabras intransigentes o con pensamientos. Entonces, creo que Sergio Massa va a hacer una excelente elección en la provincia. Tenemos una muy buena estructura de dirigentes y de jóvenes que están trabajando y que creen sobre todo en la Argentina del medio, la Argentina sobre las posiciones de centro.

"Queremos una posición central donde los que están en riesgo estén adentro del sistema. La intolerancia no es buena. Y las posiciones de ajuste tienen que ser totalmente equilibradas. Corregir las cosas que se hacen mal es bueno, pero ahora el ajuste por ajuste a veces castiga y castigar a los sectores más postergados es muy riesgoso, lo que hay que mejorar es la calidad del gasto nuestro. O sea, dar programas de alimento, dar programas de trabajo sin control alguno, sin medir si trabajan, sin que se puedan incorporar al sector productivo efectivo del país, sin que exista una contraprestación no está bueno. Asistir, pero que, como contraprestación, exista la obligación efectiva de trabajar, de sumarte al aparato productivo de la provincia, de que después de ese lapso terminés titulado, me parece espectacular", finalizó Pablo Outes, precandidato a diputado nacional por Unión por Salta.