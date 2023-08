Suma fija para trabajadores registrados: "Estamos inaugurando un Plan Platita"

Luego de que el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, dejara entrever un bono del cual no se sabe mucho y que beneficiaría tanto a públicos como privados, InformateSalta dialogó con el economista Álvaro Pérez quien sostuvo que se trata de un nuevo Plan Platita de cara a las elecciones.

Esto sin duda traerá consecuencias en la economía argentina que viene bastante golpeada, pero no nos debe extrañar ya que "las ediciones del Plan Platita son permanentes y siempre van atadas a un proceso electoral".

"Estamos inaugurando un Plan Platita. Hay veces que sale del cuero del Estado; de forma indirecta de todos nosotros, y hay veces que sale del cuero del privado exclusivamente", sostuvo Pérez quien continuó detallando que esto trae aparejado: "Inseguridad jurídica, todos los políticos en campaña hablan de leyes de juego claras y esto es la tesis de reglas de juego no claras, impredecibles. Yo tengo un presupuesto anual y ahora tengo que ver de dónde invento la plata para pagarle a la nomina".

Si repasamos los antecedentes de medidas similares, debemos recordar que "el primer Plan Platita de emisión monetaria fue el que fundó Guzmán con Cristina, después vino el de préstamos de banco, después vino el de las líneas de crédito de bancos que fue más enunciativo que real. Ahora viene el de los bonos".

"Esto es inseguridad jurídica para hoy, incertidumbre para hoy, para mañana y para pasado. Es la Argentina permanente de la incertidumbre", apuntó.

Lo cierto es que se debe comenzar a pensar en un país a largo plazo, "las relaciones a largo plazo son las que sirven, es el largo plazo el que siempre te saca, te cambia la dinámica de lo inmediato, de lo efímero. Argentina se especializa en destruir la posibilidad de pensar a largo plazo".

El horizonte se torna gris, "el panorama es difícil, pero soy optimista porque Argentina con sus recursos naturales es un lugar para ponerse optimista". Lo que esta claro es que "con este tipo de gestión, de medidas, de políticas, de perspectiva es difícil".

"Como vamos, vamos mal pero hay condiciones para que nos vaya bien", continuó detallando. En este sentido Peréz analizó que "Argentina está chocada, no hay forma de que salgamos sin choque. No se puede ser optimista respecto a lo que va a pasar a mediano plazo, no se resuelve sin dolor".

Es que se debe saber que, "el proceso va a ser bastante doloroso, porque el sistema de precios relativos esta roto, el gasto público está exacerbado, la presión impositiva es muy alta. Nada del funcionamiento del estado está de pie. Argentina a diferencia del 2000 tiene un gasto público que es el doble, esta sin margen de acción".

¿Estamos peor que en el 2001?

"En el 2001 hubo una devaluación que llevó a los superávits gemelos, junto a un buen momento del agro, hoy es difícil que Argentina entre en los superávits virtuosos. En materia monetaria no vemos un corralito ni nada de eso".

Lo que sí es claro, es que "de movida tenemos dos años duros, ojala que el campo, la minería, el contexto internacional colaboren para que no sea tan duro".

Nos queda "prenderle una velita al santo de la minería, al santo del agro, a que la sociedad aguante los ajustes y la política madure".

Cambios en el Impuesto a las Ganancias ¿Ayuda al trabajador?

Los cambios anunciados por el superministro Massa la semana pasada respecto al cambio en el Impuesto a las Ganancias, trae consigo la incógnita respecto al impacto que traiga esto en el bolsillo de la clase trabajadora.

"Lo del mínimo no imponible es solamente menos recaudación. Intentan seducir a un segmento de la sociedad que no los votaría", sentenció el especialista.