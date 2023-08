“Se le iluminaban los ojos al hablar de sus hijos”, el emocionante recuerdo de Mer Kvedaras

Tras el femicidio de Mercedes Kvedaras, de 37 años, y la detención de su esposo José “Jota” Figueroa (41), como principal acusado del hecho, las amigas de la víctima se volcaron en las redes sociales para expresar su dolor ante la inesperada partida de su amiga.

Entre decenas de mensajes de cariño, ponderaron su compañerismo y su empuje en cada desafío que se presentaba. "Me decías que no tenga miedo’, que podía. Gracias por tu amistad. Todavía no lo puedo creer”, expresó una de sus amigas.

“Mer querida!!! Mi amiga y fiel compañera. La que me apoyaba y me alentaba a seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Mi facuamiga con la que hice los trabajos en grupo en estos últimos 2 años, cuánta falta me vas a hacer", afirmó conmocionada otra de sus compañeras.

“Así con esa sonrisa te voy a recordar, Mer!!! Nunca voy a olvidar nuestro último gran logro juntas: aprobar Didáctica General!!! Gracias por todo y perdón por tan poco!!! Que brille para vos la luz que no tiene fin”, escribió la misma joven emocionada.

También hablaron del amor inmenso que sentía por sus hjos, a quienes llevaba en el fondo de pantalla de su computadora. "Se te iluminaban los ojos al hablar sobre ellos", destacaron.

Asimismo una de sus docentes también la recordó con cariño: “Un sol de alumna: comprometida, dulce, inteligente, excelente compañera, su sonrisa iluminaba el aula siempre. Hoy duele el alma”.

En todos los casos, las publicaciones fueron acompañadas por el hastag #JUSTICIAXMER. "Desde donde estés, asegurate que con tus amigas no nos vamos a cansar de clamar JUSTICIA!”.