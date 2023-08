Busca a su hija que vive en un hogar, no volvió de la escuela y nadie se hace cargo

Desde Tartagal una mamá busca de manera desesperada a su pequeña hija de 11 años, quien junto a sus tres hermanos viven en el Hogar de Niños "Gualterio Ansaldi" porque debía cumplir una condena de 5 años, la cual se cumplió en Abril.

La nena reside en el hogar y desde ahí concurre a diario a la escuela Divina Misericordia pero el lunes la niña, que tiene horario extendido, no regresó al hogar y su mamá se anotició al mediodía de la situación.

Alejandra Palma, mamá de la nena, contó por Activa2 la situación. "Estoy desesperada, no tengo respuestas, voy al hogar de niños y tampoco y no tengo defensor. Mi hija está desaparecida desde el lunes, a mí el lunes a las 1 de la tarde me avisan y la gente de la Brigada se hizo cargo recién a partir de las 8 de la noche, yo la estuve buscando desde la 1 de la tarde".

Agregó que a las ocho de la noche efectivos de la Brigada junto a ella recorrieron Vespucio, Mosconi y Misión "Donde tenemos familiares de parte mía y de ella, hasta ahora no hubo respuestas. La única sospecha soy yo porque dicen que yo fui a buscar a la chiquita a la escuela pero no fue así, yo no la saqué, pasé por el hogar de Niño, fui a ver que me autoricen para ver mis hijos, son 4 hermanitos que están en el Hogar y ellos me dijeron que 'no, va tardar mucho, la defensora mía no hizo nada'.

La mujer se defendió de la acusación. "Yo para ir a mi casa si o sí tengo que pasar por la escuela, a la 1 me llaman y me dicen que mi hija desapareció y que yo la fui a buscar. Hago responsable a ellos y a la escuela", a la vez que cuestionó que "cómo puede ser que tiene hora extendida y salga a las 12".

Por una condena ya cumplida podría perder la custodia de sus hijos

Angustiada la mujer explicó que al recibir ella una condena dio la guarda a alguien más y se encuentran hoy en el hogar. "El 6 de abril cumplí mi condena, salgo y quería recuperar a mis hijos, no podía porque estaba con domiciliaria. Tenía que esperar. Siempre estuve al pendiente, le acercaba cosas y no me dejan ver a mis hijos. Me dicen que están en proceso de adopción, nunca me hicieron un ambiental, ni un psicólogo, presenté fotos de cómo vivo, de mi trabajo" concluyó.