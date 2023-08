Bettina Romero contra todos

La intendenta Bettina Romero fue entrevistada en Radio Infinito y habló de todo, de todos y sin filtro. “Claramente mi forma de ser, pero sobre todo mi forma de hacer política incomoda a muchos, incomodó y va a seguir incomodando”, aseguró.

Manteros y Outes

En un recorrido por su gestión como intendenta, habló de los puntos más controversiales, entre ellos la decisión de sacar a los manteros de las peatonales, “dije que mientras yo sea Intendenta nadie toma las peatonales y de 11 a 4 de la mañana no se libera la peatonal a nadie, eso es lo que yo vine a combatir, las mafias, la venta ilegal, la venta de drogas que se hacía acá en las peatonales”.

Sobre ese tema dijo haber recibido muchos mensajes negativos. “Salió Outes, ministro de la Provincia diciendo “a esta nena le va a ir muy mal con lo de las peatonales”, señor discúlpeme, no podíamos no hacer nada, mataron a un chico en el Parque San Martín, los comerciantes a gritos piden apoyo, porque vos no podes decir que es lo mismo lo ilegal que lo legal, o sea un comerciante que paga impuestos, que da trabajo, que tiene su local, se sentían en peores condiciones que el ilegal, que era una mafia armada”.

"Dejé de estar sin mis hijos porque me avoqué a esto, el 100% de mi vida, les juro que el 90% de mi energía estaba acá"

Sobre los concejales

A los ediles del Concejo Deliberante también les dedicó unas palabras, deslizando que muchos de ellos carecen de formación y conocimiento. “Yo estudio, soy re estudiosa, sé mi gestión, conozco cada tema, cuando no lo sé, investigo, cuando era diputada estudiaba. Yo no puedo creer con la liviandad que algunas chicas sobre todo en el Concejo, tiraban titulares. Flaca, infórmate, y si no sabés de economía, porque hay mucha gente que lamentablemente, capaz se venden como buenas abogadas, pero de números no deben saber ni sumar. Cuando vos calculas y ves el monto a nivel inflación, se te desvanece el argumento, entonces con publicidad o con gastos tiraban titulares para hacer campaña, para que alguien las conozca, pobres, porque salen a la calle y nadie sabe quiénes son, entonces capaz se hacen conocidas pegándole a Bettina Romero”.

“La verdad que yo no voy a entrar en esas, les deseo lo mejor, éxito en su vida, que no solo sean felices, sino que logren hacer algo por Salta. Porque para mí, al final de la historia, todo se reduce en qué hiciste vos por Salta; che flaco ¿vos vivís o tenés un cargo de hace tantos años atrás, qué hiciste por Salta? Yo te puedo decir qué hice ¿me faltaron cosas? Millones de cosas, pero te puedo mostrar que valió la pena estar avocada y poner todo un equipo a laburar, ponerle cabeza, servicio y atención a la ciudad”.

“Si hay algo que me hubiese gustado ver, un montón de concejales obsesionados con la Ciudad y no con Bettina Romero. Les ha encantado hablar de mí, que qué digo, qué no digo, que me pongo, que no me pongo, con quién estoy, con quién no estoy, qué bárbaro, qué obsesión ¿no?”.

Feriantes del Parque San Martín

Otro de los puntos polémicos de su gestión, fue su decisión de no renovar la concesión de los puestos del Parque San Martín y que ocasionó un nuevo enfrentamiento con los concejales.

“Le han hecho creer, han manoseado, realmente han manoseado un montón de gente laburante, año tras año, prórrogas, los concejales usándolos, creyendo que así renuevan su banca, vendiendo espejitos de colores. El proyecto que tenemos es espectacular, es superador, tiene que ver con un espacio de paseo, de disfrute, de recuperación del agua, armar todas las defensas, generar el drenaje, la limpieza del parque, todo lo tenemos hecho, presupuestado, armado. Era un de las propuestas que yo quería hacer, si seguía siendo intendenta”, aseguró.

Sobre su papá

“Harta estoy de toda esta gente que ocupa lugares calienta asientos, gana un sueldo y vos decís ¿Qué hacen por Salta, qué hicieron por Salta?” disparó con dureza para luego aclarar que durante su gestión debió enfrentarse a muchas críticas, entre ellas que su papá Juan Carlos Romero era quien digitaba la intendencia.





“Te voy a contar algo que es muy bueno que se sepa, a diferencia de un montón de machirulos que creen que podían decirme a mí qué hacer y qué no hacer o ´Bettina me das esto o guerra´ y toda esta cosa de esta gente que vive la política, de una manera extorsiva o de sometimiento, mi viejo ha sido muy respetuoso de mí y de mi equipo, ultra respetuoso, nunca opinó de nada municipal, nunca nada salvo que yo pidiera una opinión. Entonces imaginate, esa fantasía, porque hay como una fantasía, yo he elegido a cada uno de mis funcionarios, como yo tomaba la decisión cuando se tenían que ir”.

Sobre JMU

Finalmente también respondió a la una pregunta clave, cuál es su futuro político, la respuesta llegó cargada de ironía, “a mí no me define un cargo, yo lo he visto en mi abuelo, gobernó 4 años la provincia y hasta el día de hoy la gente lo quiere y lo recuerda, y he visto personajes que han gobernado 12 años y no pueden ni vivir en Salta ¿Me entendés? no pasa por un cargo, no pasa por ocupar lugares, eso es lo que bastardea la política”.

“Así que como yo llegué del sector privado y fui dos años diputada e intendenta y para mí ha sido un honor representar a la ciudad, puedo volver tranquilamente al sector privado, yo no creo que todos tienen que garronear y colocarse y colgarse, ahora también como también tengo una vocación pública, de donde pueda, siempre voy a estar acompañando”.