Piden ayuda para un joven adicto, fue violado en un hogar y ahora duerme en un taxi

La vida de Patricio está atravesada por situaciones de mucha angustia. Cuando era chico sus padres se separaron y él pasó a vivir con su madre. La mujer murió joven por un cáncer, él cayó en oscuro mundo de las drogas.

"En varias oportunidades intentó quitarse la vida, decía que ya no le importaba nada, que no quería seguir viviendo", recuerda con todo el dolor su abuela paterna. "En sus intentos de matarse, un día Patricio se me tira del techo del primer piso de la casa -ubicada en el macrocentro de Salta capital-, y tiene suerte de caer en el parabrisas de una camioneta que estaba cargada con arena. Se salvó de milagro", contó la mujer.

Las adicciones iban incrementando y el deseo de no querer vivir lo empujaron a una profunda depresión. "Sin aviso previo la Provincia decide quitármelo, sacarme la patria potestad de mi nieto, y lo interna por lo que había intentado matarse al Hogar Encuentro, que está o estaba en Villa Mitre", contó la abuela.

Al cabo de unos dos años en ese "refugio", el menor sufre un abuso sexual por parte de uno de los jóvenes que se encontraban internados. "A mi nieto lo viola un degenerado, un chango malo, de esos que acostumbran a estar en la calle y terminan cayendo en hogares para seguir haciendo más daño. Encima hoy en día está en libertad mientras a Patricio le arruinó la vida", sostuvo la mujer.

Cuando Patricio tenía 15 años, con la ayuda de un abogado, la mujer logró recuperar la patria potestad del adolescente. "Es muy injusto todo, nadie se hizo cargo hasta el día de hoy, ni los responsables de habérmelo quitado y haberlo arrojado para que lo violen, ni la Justicia que nunca nos avisó acerca del juicio y la condena a ese monstruo, el violador que por ser menor recibió dos años".

"Nada es lo mismo, pasaron los años y está más descreído que nunca, junto al padre tratamos de enviarlo a hogares de rehabilitación pero no hay forma, se termina escapando. Sigue siendo adicto y en mi casa no puede estar, tampoco en la de su padre porque se torna violento y es un riesgo. Necesita ayuda", sostuvo la abuela.

El padre de Patricio, quien vivió un tiempo en Buenos Aires y ahora hace lo imposible para ayudar a su hijo, pasó de trabajar como albañil a estar sentado prácticamente todo el día en un taxi, está dispuesto a no abandonarlo y seguir luchando contra la enorme marea. "Ahora lo voy a buscar, está conmigo y duerme en el baúl del taxi, no quiero que esté en la calle pero tampoco me alcanza para alquilarle una pieza", apuntó.

El hombre acondicionó el baúl del taxi para alojar a Patricio durante las noches, el joven tiene una exclusión de hogar. "No sé cómo ayudarlo a mi hijo, tantas cosas que le pasaron, está muy mal, se dedica a inhalar nafta, fumar marihuana, de vez en cuando usa una cinta y esas cosas. Cada vez está peor, a veces viene y me golpea, trato de hablarlo pero no me escucha, igual seguimos luchando para sacarlo de esa adicción y deje de sufrir de una buena vez", dijo el padre de Patricio, con esperanza.

Patricio se encuentra en una lista de espera para ingresar a un lugar de rehabilitación, frente a la incertidumbre por todo lo que vivió y padeció el joven. "Mi hijo mayor se rehabilitó, está en el sur del país -Santa Cruz- y cada vez que le digo eso a Patricio se larga a llorar, el otro día habló con su hermano y éste lo animó para que haga una esfuerzo y se interne, se rehabilite", contó el padre. A pesar de tanto sufrimiento, Patricio terminó la primaria en el CEDIT y se encontraba cursando el secundario hasta el presente año.

Antecedente

En el ex Hogar Encuentro, al parecer actualmente tiene otro nombre, en 2018 un joven de 14 años perdió la vida. Según fuentes de distintos medios que en ese momento dieron a conocer lo ocurrido, en un principio todo hacía indicar que se había tratado de un suicidio, sin embargo, y con el correr de los días, afloraron evidencias que hacían suponer que al adolescente lo asesinaron.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2018, sus padres aseguraron que a su hijo, además de matarlo, le plantaron dos bolsas de pasta base para hacer creer que se había drogado.