Más denuncias contra el hogar de Tartagal: "Tenemos los corazones rotos"

Durante la mañana conocimos el caso de una menor de 11 años que se encuentra judicializada y viviendo en un hogar junto a sus hermanos que fue a la escuela Divina Misericordia el lunes y no aparece. Desde el hogar Alzaldi aseguran que la retiró la madre, en tanto ella dio su versión y aseguró que no buscó a la menor. Por estas horas la mujer permanece encadenada en las puertas de Ciudad Judicial de Tartagal pidiendo que su hija aparezca.

Sumada a esta dramática situación, esta la de otros menores que cada tanto salen a la luz denunciando los malos tratos que les brindan en el Hogar de Niños Gualterio Ansaldi, incluso con la muerte de un bebé.

Uno de los chicos relató la situación: "Un día me pegaron, Paola estaba enojada porque me levanté al último. Me sirvió el té y me lo tirá. Me fui al lavadero y me encerró, le pedía que me abra y me abrió y me tiró contra la heladera, me quedó morado. Después me insultaba y veían todos mis hermanitas, yo no quería que lloren".

"Yo lloraba porque quería ir con mi papá y mi mamá, todos los chicos quieren estar con sus familias no en ese hogar que es feo".

Otro de los menores dio que lo maltrataban. "Me maltrataban, me pegaban, me encerraron en el lavadero. Quedé sin comer, me decían que era gordito, que tenía que bajar de peso. Me sentí mal y mi hermanitas estaban ahí, una materna les dijo que vayan a jugar afuera y le pegó a mis hermanitas. Me pegaron también con el palo de la escoba. No quiero volver a ese lugar, era triste. Había un bebé que murió".

Aseguraron ambos menores que cuando regresaron con sus familias fueron amenazados para que "no hablen" de parte de las "maternas".

"Estamos con temor. Un día antes que salgamos nos dijeron que no digamos nada porque íbamos a volver al hogar y que nos iban a separar. Estamos tristes y asustados, no queremos volver a ese lugar", dijo uno de los niños.

"Quiero estar con mi papa y mi mamá, nunca nos dieron los derechos de los niños. Queremos estar con nuestro papás, no queremos sufrir. Queremos que ayuden a esos niños, no somos los únicos que tenemos los corazones rotos. Me da tristeza ver a mis amigos llorando".