Meli tiene un merendero y necesita de nuestra ayuda para celebrar el Día del Niño

Meli tiene 69 (casi casi 70) y uno de los corazones más grandes y hermosos de Salta. Hace 3 años que en su casa tiene funcionando un merendero, que empezó con 20 niños y ahora son 84.

Queda en Barrio Unión, y contó a InformateSalta que heredó de su mamá que hace algunos años colaboraba con la iglesia de Villa Luján y de Guadalupe este sentido de ayuda y solidaridad.

“Después de ahí me vine a un barrio muy pobre hace 32 años y empezamos a pedir con esas ganas de ayudar siempre a los chicos, porque para mí ellos son todo”, dijo y contó que antes de este merendero que funciona hace desde 2020, siempre ayudó y organizó eventos solidarios para fechas específicas.

“Me agarró cáncer en la pandemia y yo le pedí tanto a Dios poder seguir con el merendero y es un milagro que hoy pueda estar”, dijo con la voz entrecortada de la emoción.

Nos contó que sufrió mucho, hizo 6 sesiones de quimioterapia, luego la mandaron a Buenos Aires para hacerse un estudio de alta complejidad para saber si todavía tenía celular malignas en su cuerpo o no, pero lamentablemente todavía las tiene.

“Tengo que hacer 6 sesiones más de quimio. Me hicieron una en abril, pero como no llegaban los remedios para hacerme la segunda sesión, no me la hicieron y estoy a la espera de eso. Quizás hoy lleguen”, relató.

Contó que ahora en el merendero ahora están revocando, haciendo la terminación de las paredes y algunos detalles: “está quedando hermoso y para el 3 de septiembre ya va a estar listo para festejar el día del niño”, dijo con felicidad.

Los chicos van los lunes, miércoles y viernes a retirar la merienda. “La verdad es que no alcanza, gastamos en gas y en más cosas que nadie me colabora. Desde el Ministerio me dan azúcar, leche, cacao, arroz, y después hay un señor que nos colabora todas las semanas con lácteos, pero nada más”, contó.

“Los chicos no faltan ni un día, a veces llueve y ellos viene igual a retirar la merienda. Ellos necesitan cosas y ahí estamos, en la lucha”, agregó Meli.

Ahora para celebrar el Día del Niño necesita donación de juguetes, golosinas y comida para brindarles durante el festejo, y luego, para todas las semanas, necesita donaciones de ropa, alimentos y dinero para poder seguir adelante.

Si querés colaborar, podés comunicarte al 387 5 41-2897.