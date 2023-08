"Deseo que a nivel nacional se pueda dar un cambio", dijo Bettina Romero

Poco antes de emitir su voto en la Escuela N° 4022 "Dr. Benjamín Zorrilla", la intendenta de la ciudad, Bettina Romero, cuyo mandato concluye el próximo 10 de diciembre, en diálogo con InformateSalta, señaló que “espera que sea una jornada donde los salteños se vuelquen fuertemente a las urnas y envíen un mensaje claro para que la Argentina tome un nuevo rumbo”.

“Deseo que empiece una nueva etapa en la Argentina, donde se deje de lado tanto odio, tanta mezquindad”

Consultado sobre la tarea de los representantes salteños en el Congreso, fue crítica y aseguró que durante su gestión “casi ningún legislador tocaba la puerta para ayudar a gestionar y eso es un error”. “Al país, a una provincia, a una ciudad se la saca adelante trabajando todos juntos, más allá de las pertenencias políticas”, manifestó.

Sobre el epilogo de su mandato, manifestó que “faltaron muchas cosas, pero se avanzó con varias promesas y cuestiones que planteó en la campaña”. “Deseo que el próximo gobierno avance con las obras, no abandone los barrios. Gobierno quien gobierne tiene que ser política de Estado, gestionar recursos, administrar bien para poder hacer obras y más obras”, dijo.

“Yo deseo que a nivel nacional se pueda dar un cambio que signifique marcar un rumbo de desarrollo y progreso”

Bettina Romero, quien en otra oportunidad manifestó su apoyo a la fórmula Larreta-Morales, dijo que en Argentina lo que hace falta es generar trabajo y mejorar los índices de seguridad. “Que cada familia, cada una de nosotras como madres podamos mandar a nuestros hijos, movernos por nuestras ciudades y saber que todos volvemos a casa después de una jornada de trabajo y de estudio. Eso es lo que deseo, paz, tranquilidad, progreso, desarrollo en un país que tiene todo por crecer y por hacer”, afirmó.

También se refirió al voto bronca y el ausentismo. “En las últimas elecciones en la provincia fueron históricos los números de gente que no fue a votar y de voto en blanco. Eso transmite bronca. Cuando uno después ve la cantidad de votos, es superior el voto de ausentismo y blanco. Por eso yo digo, la bronca, qué mejor que expresarla votando, eligiendo, hay que hacerse cargo y hay que elegir”.

“No venir a votar es hacerle el juego a los mismos de siempre, a los mentirosos de siempre, a los manipuladores de siempre. No venir es, de alguna forma, darse por vencidos”

Para finalizar, se refirió a su futuro político. “A mí no me definen los cargos, no me define una elección. Mi amor, mi compromiso, mi capacidad de trabajo por Salta sigue intacta y así será. Siempre estaré trabajando por los salteños”.