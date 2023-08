Larreta calmado y Patricia con inconvenientes en la votación: La interna de Juntos por el Cambio

En una jornada electoral con inconvenientes en el voto electrónico en la Ciudad de Buenos de Buenos Aires, los precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio; Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tuvieron sus indirectas.

La primera en llegar a las urnas fue Patricia Bullrich quien minutos después de las doce y media se presentó en La Rural para sufragar, primero votó en los comicios nacionales de la forma tradicional sin inconvenientes mientras que al votar de forma electrónica tuvo algunos problemas que dejó ver a través de la incertidumbre e incomodidad de su rostro.

Pidió la ayuda de dos técnicos. Le dieron una segunda boleta. Tampoco pudo. Una tercera. Fue inútil. Tuvieron que cambiar la máquina. Ya habían pasado más de diez minutos desde que se posó frente a la máquina. Se ponía y se sacaba los anteojos. Los canales de televisión lo transmitieron en directo. Bullrich tuvo tiempo hasta para sacarse una selfie con quienes la ayudaron a emitir su voto.

Tras quince minutos ingresó finalmente su voto electrónico en la urna. El suceso televisado sirvió de reflejo de lo que alertó la jueza electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini. La magistrada señaló que en algunos colegios las máquinas llegaron recién ayer a la noche, que en otros no están o no funcionan.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila, como siempre. Y la votación en la ciudad de Buenos Aires, me falló la máquina, vinieron dos técnicos. Después de tratar de votar siete veces. Me pasó una cosa muy rara: yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista distinta a la que yo no quería votar. Tampoco funcionaba la máquina. Tuve que esperar. Estaba por suerte el delegado electoral del juzgado federal. Los técnicos trataron de ayudarme a votar. Luego tuvieron que cambiar la máquina y tuve que volver a votar en otra máquina: la tuvieron que inaugurar nuevamente como mesa. Los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración. Hay que probarlos, hay que trabajarlos durante un tiempo largo para ver si efectivamente funcionan. Mi experiencia personal fue mala. Si a muchísima gente le pasa lo que me pasó a mí, tendrían que esperar en una cola. Lo normal es votar tres minutos e irse", criticó la referente opositora en la interna al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el otro lado de la vereda, Larreta se acercó a votar a la Facultad de Derecho entre cámaras, micrófonos y militantes que lo acompañaron al ingreso el Jefe de Gobierno de CABA y precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio cumplió su compromiso.

El aliento al estilo “Horacio presidente” se mezcló con gritos de manifestantes mientras Larreta se abrazaba y saludaba a la gente que se acercaba para mostrar su apoyo.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio tomó pocos minutos en votar en la modalidad mixta, electrónica y con boleta convencional, para luego hablar brevemente con los medios presentes. “Que todos vengan a votar”, pidió Rodríguez Larreta. “Con Patricia vamos a estar hablando mañana y siempre”, respondió en forma breve. Luego tomó la salida y cosechó los primeros aplausos.