Marcha por Mercedes: "Las mujeres somos sagradas"

A una semana de la trágica muerte de Mercedes Kvedaras en B° El Tipal de nuestra ciudad en manos de quien era su marido, José Figueroa; vecinos, amigos y movimientos católicos bajo el lema las mujeres "Somos Sagradas" y con velas, se apostaron en las puertas del barrio para recordar a la joven mamá y pedir justicia, además de concientizar sobre el respeto, la igualdad y la protección.

Desde la puerta de El Tipal, una de las mujeres presentes, representante del movimiento católico manifestó "Estamos aquí, con temor y nervios, pero con ganas de visibilizar a la vez algo que es muy importante que es el cuidado a la salud humana. A no mirar al costado. Somos mujeres principalmente".

Aclarando que si bien no conocían al a víctima decidieron estar presentes como mujeres. "No la conocemos a Mercedes, es el hecho de que somos mujeres y tenemos que aprender a cuidarnos. Llevar conciencia y como decimos en el mensaje desde el amor y el respeto".

Otra de las jóvenes mujeres desde el lugar dijo ser una sobreviviente de la violencia de género. "Somos sobrevivientes, por eso mismo vinimos hoy, ya que estamos vivas y estamos presentes a pedir que la gente tome conciencia que las mujeres que están sufriendo en sus casas, su hogares o donde sean. Que pidan ayuda , que hay gente que puede ayudar, no podemos permitir como sociedad que sigamos viviendo estas cosas, no puede seguir pasando, no nos puede seguir matando de esta manera. Nosotras como mujeres somos sagradas".

Insistió teniendo presente el lema en la marcha "La mujer es sagrada, nosotros en la provincia de Salta católica venimos a traer luz, hoy, todos en representación de todos nuestros ciudadanos y compañeros y mujeres compañeras necesitamos iluminar el alma del que está mal, hay mucha gente dañada. Queremos concientizar y que puedan pedir ayuda".

Por último una de ellas pidió "Si sos una persona que estás atravesando esto, entiendo que podés tener vergüenza o miedo, el hecho de que a veces los familiares o amigos. esta la cuestión de prejuzgar '¿por qué no hablaste antes?' y en realidad hay que estar en ese lugar.

"Es una concientización a nivel general. La persona que lo está viviendo que no tenga miedo, que no está sola, que se rodee de su red de ayuda, a los familiares y amigos que acompañen que ellos pueden ser una gran herramienta de contención para esa persona en el sentido que estás armando un muro de protección para esa persona".

El Polo de la Mujer no Existe

Ante los micrófonos de Somos Salta la mujer que se pronunció sobreviviente de la violencia remarcó en cuanto a su experiencia buscado ayuda en Entes u Organismos para la mujer

"Personal mente me acerque a varios, No están bien formados, no son enteros los entes son fantasmas. no hay ayuda para la mujer, ¡No existe el Polo de la Mujer! ¡No existe el Polo de la Mujer! por propia experiencia lo digo. Por último la mujer conto que que este movimiento que están haciendo es realmente para que los proyectos y las leyes realmente se apliquen, ¡Somos Sagradas!