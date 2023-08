Femicidio en El Tipal: la autopsia y las contradicciones con la declaración de Figueroa

A una semana de la muerte de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal, en la zona de San Lorenzo, el abogado José Figueroa, detenido por ser el principal sospechoso de su fallecimiento, es noticia tras haber declarado ante la jueza Victoria Montoya.

Entre las repercusiones de los dichos del imputado, sobresale el modo en que habría muerto Mercedes, permitiendo comparar lo que había trascendido en estos siete días respecto a la autopsia preliminar en el cuerpo de la estudiante universitaria.

Sucede que parte de su relato no coincide con los resultados de la autopsia. En primer lugar, Figueroa dijo que hubo una discusión, que su pareja se cayó en la bañera y que él se le tiró encima. No obstante, en la autopsia se determinó que la mujer recibió un fuerte golpe en la cara, “como si fuese un puñetazo”, dato que deja en claro que el golpe no fue producto de haberse caído en la bañera.

Luego, según El Tribuno, el imputado manifestó que se lanzó encima de ella e intentó reanimar a su pareja, pero nunca mencionó la asfixia y la fuerte y larga presión en la zona del cuello que exponen las pericias.

También se descarta que el crimen se haya cometido el jueves por la madrugada. En su declaración, Figueroa afirmó que la discusión fue el viernes a la mañana, a lo que se agrega que la empleada doméstica ingresó a la propiedad a las 9:00 am y no había nadie en la casa, lo que parece mostrar que el asesinato se produjo antes de ese horario.

Respecto a la aparición del cuerpo de Kvedaras en el automóvil de Figueroa, se había dicho que fue encontrada dentro del baúl cubierta con sábanas, cuando en realidad Figueroa la trasladó a la parte trasera del vehículo y estaba descubierta.