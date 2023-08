Bombas molotov, la nueva manera de enfrentamiento entre patotas en B° La Paz

Los hechos de inseguridad no cesan en nuestra provincia y a diario conocemos el abanico de delitos que suceden. El robo de medidores de servicios públicos es uno de estos tipos de delitos y que a pesar de que se trabaja arduamente no se detiene.

Vecinos de B° La Paz hartos de vivir presos de jóvenes delincuentes que los acechen a diario sin importar la hora del día. Una mujer contó cómo los delincuentes operan en el barrio para robarles los medidores de agua.

"Estamos cansados, pasan tocan la puerta, no atiende nadie y ahí no más roban. Tiran piedras, a plena luz del día".

La mujer angustiada dijo: "Estamos cansados de la inseguridad, viven a las pedradas. Ponen nafta en las botellas y revolean. Se agarran a pelear y ayer en plena luz del día peleando en plena calle".

En cuanto a la respuesta de la policía a sus llamados, la vecina aseguró: "Estamos a cuadras de la policía pero no tienen móvil, eso es lo que me dicen a mí que no tienen móvil, no hay una respuesta inmediata. Después que ha pasado todo recién aparece la patrulla o la patrulla pasa por el lado y no hace nada porque son menores de edad. Son los mismos y hacen de la suya".

No podemos dormir, siguiendo en su relato la mujer sostuvo que no pueden descansar de noche. "Todo el tiempo están peleando. De noche no puedo dormir, están con miedo la gente, le apedrean las casas, se las rompen, es una inseguridad total y no tienen vergüenza, roban a plena luz del día".

Por último la mujer confirmó que entre los vecinos y la policía formaron un grupo de WhatsApp pero a pesar de la situación que viven la respuesta sigue siendo lenta.