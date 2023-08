Amenazaron de muerte a un menor para robarle, detuvieron al delincuente en la Terminal

A casi una semana de la muerte de Morena,una niña de 11 años asaltada por motochorros en Lanús, Buenos Aires, caso que conmovió a todo un país y que llevó a replantearse la edad de imputabilidad nuevamente, en Salta se conocieron en lo que respecta a Capital dos casos donde menores fueron asaltados yendo o volviendo de estudiar y si bien resultaron físicamente ilesos, existe un daño que va más allá y que tiene que ver con el "miedo" a salir nuevamente.

Uno de los casos que trascendió a poco de conocerse el de Morena fue el asalto a un niño en cercanías a su escuela en zona centro, pero por estas horas se conoció otro hecho que involucra a un adolescente de 14 años que alrededor de las 12.30 a 13 del lunes sobre calle 20 de Febrero entre Caseros y España fue amenazado de muerte por un sujeto que le robó el celular y la billetera.

El violento delincuente amenazó al chico al parecer fingiendo tener un arma de fuego le habría dicho "Si decís algo, gritás o haces algo, te voy a matar a vos y a toda la gente" esto aprovechando la cantidad de personas que había en ese momento en la parada de colectivo, justo fuera de un conocido supermercado.

Asustado, el menor, le entregó todo. Alertada la policía por el hecho y con la descripción brindada por la víctima, más el rastreo del celular, que aún no había sido apagado, se logró localizar al delincuente que se encontraba en la Terminal de Salta.

Allí el sujeto, con muletas y bolsos fingía no tener nada que ver y que esperaba poder irse en el micro rumbo a Tartagal de donde al parecer es oriundo. Se defendía "Yo soy menor no me puede venir a meter la mano así no más" publicó Multivisión.

Ante esto uno de los policías le dijo "A partir de los 18 años sos mayor". Intentando defenderse decía "Tampoco es para que vengan a pegar una piña así. Yo tengo el boleto a las 2 de la tarde".

Mientras transcurría el video, el padre de la víctima lo filmaba, se ve que entre las cosas que la policía que le requisaba recuperan el celular de su hijo "Ahi está el celular de mi hijo".