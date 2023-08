“O te vas o te quitamos a tus hijos”, la amenaza que habría recibido una mujer en un desalojo

Una mujer, junto a sus 5 hijos, vivieron ayer momentos de mucha angustia cuando la policía se acercó a la casa que ocupan en el barrio Sita con una orden de desalojo. Asegura que los supuestos propietarios no tienen los papeles del terreno y se niega a irse por ello.

La damnificada contó a Multivisión Federal que cuando llegó la policía la amenazaron involucrando a sus hijos de 4, 10, 11, 17 y 18 años. “Me dijeron que me retirara en el plazo de 24 horas por orden del juez y sino me quitaban a mis hijos y yo iba detenida de 6 meses a 3 años, por haber usurpado la vivienda”, expresó.

En este sentido, detalló que llegó al lugar al encontrarse en situación de calle, no poder pagar el alquiler ni tampoco contar con familiares en Salta. “Los vecinos me ayudaron para estar acá con mis hijos, ya que esto se encuentra abandonado. Cuando vinimos ese día, había gente acá drogándose, los mismos vecinos los corrieron y me ayudaron a limpiar el terreno”, indicó.

Asimismo, agregó que ayer cuando llegó el personal policial con los supuestos dueños, todos los vecinos se acercaron para defenderlos e impedir que los sacarán del lugar. “Me dejaron una consigna policial que tenía que estar supuestamente toda la noche para proteger a mis hijos, pero a la media hora el personal se retiró caminando y vinieron mis vecinos a acompañarme por si alguien venía a hacerme algo”, concluyó.