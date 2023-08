Chocó con un poste de hierro en avenida Banchik y terminó en el hospital

Un fuerte choque se registró esta madrugada alrededor de las 3.15 sobre avenida Banchik a pocos metros de el ingreso a B° Intersindical. Una camioneta Eco Sport color azul guiada por un hombre de unos 35 años, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y terminó impactando contra un poste de hierro.

Tras el impacto, el conductor fue trasladado a un sanatorio privado. En el rodado se observa gran daño en el frente como así también un fuerte golpe de lo que sería la cabeza del hombre en el parabrisa, además se observa que los airbag se abrieron.

Además en el asfalto no se observa marcas de frenado por lo que podría presumirse se habría dormido. En el lugar no hay corte ni desvíos ya que el auto quedó en la banquina y no involucra a un tercero, informó Multivisión.