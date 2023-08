El gerente de la Farmacia San Francisco, Francisco Pulo, fue consultado por InformateSalta en dónde se refirió a la situación que atraviesa el sector. "En las farmacias es el peor momento desde el 2001 que no veo un momento así", sostuvo.

"Los precios han aumentado un 25% más o menos. El problema que tenemos es que tampoco nos están entregando. Si pedís 10 medicamentos te mandan 2. Todo lo que hemos vendido en los últimos dos meses, que no nos pagaron las obras sociales, y queremos reponer stock es complicado", continuó.

La situación se torna más grave cuando se piensa en que "no hay de donde sacar créditos ni nada, en el 2001 pasó esto. Hay muchas farmacias que se van a ir a la quiebra". Es que tal es la situación que, "hay diferencias de precios en el orden del 100% o 120%. Los sistemas informáticos no consiguen actualizar los precios".

"A las 14:00 tenemos una Asamblea de Farmacias dónde vamos a ver que vamos a hacer. No es un problema de voluntad, no hay capital. Muchos están pensando en bajar las persianas y no lo podemos hacer".

Por otro lado, "las obras sociales nos sacan la mitad de la rentabilidad, y nos pagan cuando se les da la gana. Nos pararon pedidos hechos la semana pasada", sentenció.