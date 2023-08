Sáenz ponderó a Massa para las elecciones: “Garantizó que seguirán las obras”

En medio de los análisis sobre los resultados que arrojaron las PASO, el gobernador Gustavo Sáenz estuvo analizando el escenario político, electoral y actual del país, rescatando no solo la amistad que tiene con el candidato a presidente Sergio Massa, sino también que garantizó la continuidad de las obras que Salta y las provincias necesitan.

Así lo dijo en la entrevista que mantuvo con FM Aries donde, analizando los resultados de los comicios, dijo que “lo que pasó no estaba ni en las encuestadoras, (pero) aquí la gente es la que decide”. Dicho esto y señalando que él es un agradecido con el Gobierno Nacional por las obras que se acordaron, cuestionó si los candidatos en juego tienen al norte en sus planes de desarrollo.

“¿Le hablan al norte? Me preocupa saber si los candidatos terminarán las rutas, las autopistas, los cupos de viviendas… me interesa poder hablar y preguntarles qué tienen pensado para el norte y para Salta, elegir un presidente significa pensar en todos”, espetó el mandatario provincial.

En este punto rescató la figura de Sergio Massa, pues él “me garantiza la continuidad de las obras que firmó este gobierno; calculo que Patricia Bullrich o Javier Milei harían lo mismo pero no lo dicen”, les objetó la falta de mirada hacia el interior del país.

Aquí reiteró que le gustaría que estos candidatos se sienten con los gobernadores electos para que les den cuenta de sus planes para el país. “Con Massa ya me senté y me garantizó que las obras con las que el Gobierno se comprometió van a seguir, con Bullrich algo hablé y tenía la intención, me gustaría hablar con Milei pero no pude porque se piensa que soy de esa ‘casta’ que se dice y yo no soy de ninguna casta”, sentenció.

Por último y sobre Massa, subrayó que su relación trasciende la política, con una amistad que es de toda la vida. “Él está en el Frente de Todos y yo en un frente provincial, en estas elecciones hay candidatos nuestros que acompañan a Massa y me parece espectacular, Dios quiera que le vaya bien”, concluyó.

“Massa se puso el país al hombro, lo está haciendo ahora, él es el único que se animó cuando todos se borraron”